»ÒÏ¢¤ì¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡Ö²Æì¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¤®¤Î¤¶¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
Îä¤¿¤¤É÷¤¬¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ µÙ·Æ¤Ä¤¤¤Ç¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë»ÜÀß¤¬½¼¼Â¤·¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢½µËö¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î18¡Á19Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷219¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Æ»¤Î±Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢»ÒÏ¢¤ì¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡Ö²Æì¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö³¤±è¤¤¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç³«Êü´¶¤¬¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç»¶Êâ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÂç·¿Í·¶ñ¤ä¿åÍ·¤Ó¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬°ìÆüÃæ³Ú¤·¤á¤ë¡£ÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡Ö¼¼Æâ¥¥Ã¥º¥ë¡¼¥à¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢Í·¤Ó¾ì¡¢¿åÈ×¥×¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ»Ò¶¡¤¬´î¤Ö¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿·²ÇÏ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ëÅù¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥â¥Î¤ò¿Æ»Ò¤ÇÌ£¤ï¤¨¤½¤¦¤ÊÆ»¤Î±Ø¤À¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÆÃ»ºÉÊ¤Î¤ª²Û»Ò¡Ê¥µ¡¼¥¿¡¼¥¢¥ó¥À¥®¡¼¤Ê¤É¡Ë¤äÃÏ¸µ¥°¥Ã¥º¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¤ª¤ß¤ä¤²Áª¤Ó¤¬³Ú¤·¤¤¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§¤®¤Î¤¶¡Êµ¹ÌîºÂÂ¼¡Ë¡¿46É¼²ÆìËÜÅçÃæÉô¤Îµ¹ÌîºÂÂ¼¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤®¤Î¤¶¡×¤¬2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Åì³¤´ß±è¤¤¤ÎÈþ¤·¤¤³¤¤òË¾¤à¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¿·Á¯¤Ê³¤¤Î¹¬¤äÃÏ¸µ¤ÎÇÀ»ºÊª¡¢²Æì¤é¤·¤¤ÅÚ»ºÊª¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ»¤Î±Ø¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿åÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿åÊÕ¤Î¸ø±à¤ä¹¡¹¤È¤·¤¿¼ÇÀ¸¹¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç¤ÎµÙ·Æ¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£²Æì¤ÎÀÄ¤¤¶õ¤È³¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©¤ÈÍ·¤Ó¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿»ÜÀß¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§¤ä¤ó¤Ð¤ë¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ÎµÖ °ÂÇÈ¡Ê¹ñÆ¬Â¼¡Ë¡¿62É¼Æ²¡¹¤Î1°Ì¤Ï¡¢¹ñÆ¬Â¼¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ä¤ó¤Ð¤ë¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ÎµÖ °ÂÇÈ¡×¤Ç¤·¤¿¡£²ÆìËÜÅçËÌÉô¤Î¤ä¤ó¤Ð¤ëÃÏ°è¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Æ»¤Î±Ø¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î»î¿©¤ä¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡¢²Ã¹©ÉÊ¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²Æì¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¹Âç¤ÊÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤ó¤Ð¤ë¤Î¿¹¤Î¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»¶ºöÏ©¤â¤¢¤ê¡¢Æî¹ñ¤ÎË¤«¤Ê¿¢À¸¤ò´Ñ»¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¾¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤È¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤¬¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ë¶¯¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
