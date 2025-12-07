7Æü´Ö¤â¡È»à¤ó¤À¤Õ¤ê¡É¤¬¤Ç¤¤ëÄÁ¤·¤¤ºÙ¶Ý¡£NASA¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥à¤Ç¤â¤´Â¸Ì¿
¾®¤µ¤Ê¤Á¤¤¤µ¤ÊÌ¿¤¬¡¢¤È¤¤ËÃÏµåºÇ¶¯¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤â¤É¤ó¤Ê¼êÃÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ç¤â¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤·¤¿¤¢¤ëºÙ¶Ý¡Ö¥¿¡¼¥·¥Î¥³¥Ã¥«¥¹¡¦¥Õ¥§¥Ë¥·¥¹ (Tersicoccus phoenicis)¡× ¤Î¤ªÏÃ¡£
ºÙ¶Ý¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤¢¤ë2¤Ä¤Î¾ì½ê
¤³¤ÎºÇ¶á¤¬ºÇ½é¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2007Ç¯¡¢²ÐÀ±Ãµººµ¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥±¥Í¥Ç¥£±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î¤³¤È¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥à¤È¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¶õÄ´¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥´¥ß¤ä¿Ð¤ä¶Ý¤ò½üµî¤·¤¿ÃÏµå¤ÇºÇ¤â¡Ö¥¥ì¥¤¡×¤Ê¾ì½ê¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤³¤³°Ê³°¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤¬¤â¤¦1¤Ä¡¢¤È¤Æ¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É»÷¤¿´Ä¶¤Î¾ì½ê¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥±¥Í¥Ç¥£±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é4000¥¥íÎ¥¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÎ©¥®¥¢¥Ê±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤¹¡£
¿Í¹©±ÒÀ±¤äÃµººµ¡¡¢±§ÃèÁ¥¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥à¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¤¢¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÍ½ËÉºö¤Ç¡¢µ¡ÂÎ¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë±ø¤ì¤ä¿Ð¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ø´¶À÷¤¹¤ë¶²¤ì¤Î¤¢¤ë¶Ý¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±µ¡ÂÎ¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£Ç®½èÍý¡¢´¥Áç½èÍý¡¢²½³ØÊª¼Á½èÍý¡ÊºÙ¶Ý¤ò»¦¤¹¥¬¥¹¤È¤«¡Ë¡¢»ç³°Àþ½èÍý¡¢Êü¼ÍÀþ½èÍý¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤ÊÌÇ¶Ý½èÍý¤ò¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥à¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ºÙ¶Ý¥¿¡¼¥·¥Î¥³¥Ã¥«¥¹¡¦¥Õ¥§¥Ë¥·¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¾ÃÆÇ¥×¥í¥»¥¹¤ò¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤·¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸å¤Î¿Ð¤ä¶Ý¤¤¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¤È¤¤¤¦¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÌÜ¤âÁß¤¤Àø¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏµå¾å¤Î¤É¤ó¤Ê¾ÃÆÇ¤â¸ú¤«¤Ê¤¤¶Ý¤Ï¿ÍÎà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢2013Ç¯¤ÎNASA¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿ÍÎà¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤Ï¤Ê¤¤¶Ý¤È¤Î¤³¤È¡£
¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¡¼¤ä¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¸¦µæ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç¥¿¡¼¥·¥Î¥³¥Ã¥«¥¹¡¦¥Õ¥§¥Ë¥·¥¹¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¶Ý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¡¼¥·¥Î¥³¥Ã¥«¥¹¡¦¥Õ¥§¥Ë¥·¥¹¤Ï»à¤ó¤À¤Õ¤ê¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Èó³èÆ°¤Î²¾»à¾õÂÖ
¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥óÂç³Ø¤ÎÈùÀ¸Êª³Ø¼ÔMadhan Tirumalai»á¤¬Î¨¤¤¤¿¤³¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¡¼¥·¥Î¥³¥Ã¥«¥¹¡¦¥Õ¥§¥Ë¥·¥¹¤òÌµ¶Ý¤Î¥Ú¥È¥ê»®¤Ë¤Î¤»¶Ë¸Â¤Þ¤Ç´¥Áç¡£¤³¤Î´¥ÁçÌÇ¶Ý¥×¥í¥»¥¹48»þ´Ö¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶Ý¤¬Èó³èÆ°¾õÂÖ¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¡£¥Ð¥¤¥¿¥ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¸«¤ë¤È»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢»à¤ó¤À¤Õ¤ê¤¬Èó¾ï¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å7Æü´Ö¡¢»à¤ó¤À¤Õ¤ê¤òÂ³¤±¤¿¥¿¡¼¥·¥Î¥³¥Ã¥«¥¹¡¦¥Õ¥§¥Ë¥·¥¹¡£¿©¤ÙÊª¤È¤Ê¤ë±ÉÍÜÊª¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤Î²¾»à¾õÂÖ¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ä¤Û¤ó¤È¤¦¤Ï»à¤ó¤Ç¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡© ¤¤¤¤¤¨»à¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢¤¢¤ëÆÃÄê¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç³èÆ°¤¬Éü³è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Õ¥í¥ê¥ÀÂç³Ø¤ÎÈùÀ¸Êª³Ø¼ÔNils Averesch»á¤Ï¡¢Âç³Ø¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÙ¶Ý¤¬¸Î°Õ¤Ë¼«¿È¤ÎÂå¼Õ¤ò¤È¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢±§ÃèÁ¥É½ÌÌ¤ä±§ÃèÈô¹ÔÃæ¤âÀ¸Â¸¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤òº£¤Þ¤Ç¤ÎÁÛÄê¤è¤ê¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÄÃÎ¤é¤º¤Ë²ÐÀ±¤ËÁ÷¤ê¤³¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡¢¥«¥â
¤³¤Î¶Ý¤¬ÃÏµåÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²¾»à¾õÂÖ¤ò»È¤Ã¤ÆÃÏµå³°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÃÏµå¤Î2¤Ä¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥à¤Ç¤·¤«¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï³Î¤«¡£
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ä¤¢¤ì¡¢¤â¤·¤«¤·¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥¿¡¼¥·¥Î¥³¥Ã¥«¥¹¡¦¥Õ¥§¥Ë¥·¥¹¤ò²ÐÀ±¤ËÁ÷¤ê¤³¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡© Á°½Ò¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¶Ý¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥à¤Î1¤Ä¤Ç¤Ï¡¢²ÐÀ±Ãµººµ¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î½àÈ÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡Ä¡£ÃÏµå¿Í¤Ë¤Ï·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤Ê¤·¤Î¶Ý¤Ç¤â¡¢²ÐÀ±¿Í¤Ë¤Ï¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡Ä¡£²ÐÀ±¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤·¤«¤·¡¢Averesch»á¤¤¤ï¤¯¡¢²ÐÀ±±øÀ÷¤Î²ÄÇ½À¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯Äã¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢²ÐÀ±É½ÌÌ¤ËÄ¾ÀÜ¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤âÀ¸Â¸¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤é¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏµå¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥à¤Ç¤·¤«È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶Ý¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥à¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«´Ä¶¤Ë¤Î¤ß¶¯¤¤¶Ý¤Ê²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Ææ¤¬Â¿¤¯¡¢Èó¾ï¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿À¼Á¤Î¶Ý¡¢¥¿¡¼¥·¥Î¥³¥Ã¥«¥¹¡¦¥Õ¥§¥Ë¥·¥¹¡£ÏÀÊ¸¤ÏEnvironmental Microbiology¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£