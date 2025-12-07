¡ØÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡Ù¤ä¤µ¤¤¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î·ÊÉÊ¤¬ºÆÅÐ¾ì¡ª¡¡¥«¡¼¥Ó¥£¤¿¤Á¤¬Æ°¤¯¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥í¥Ã¥¯¡É¤âÄÉ²Ã
¡¡¡ØÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡Ù¤È¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ë²è¡ÖÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó in ¥Ê¥à¥³ ¤È¤ì¤¿¤Æ¡ª¡¡¥×¥×¥×¤ä¤µ¤¤¡×¤¬¡¢12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥Ê¥à¥³¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ì¡¼¥ó¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥é¡¼¥à¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÆ°¤¯»Å³Ý¤±¡ª¡¡¿·ÅÐ¾ì¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¤â
¢£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤·ÊÉÊ
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó in ¥Ê¥à¥³ ¤È¤ì¤¿¤Æ¡ª¡¡¥×¥×¥×¤ä¤µ¤¤¡×¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÅ¸³«¤·Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤ä¤µ¤¤¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ê¥à¥³¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥«¡¼¥Ó¥£·ÊÉÊ¤¬¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¤ËºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î´ë²è¡£
¡¡ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¿··ÊÉÊ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ó¥£¤È¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»þ·×¡£¥¢¥é¡¼¥à¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ°¤¯¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Í¥¤·¤¤¿¨¤ê¿´ÃÏ¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÆ·¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¡ÖBIG¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤È¤ä¤µ¤¤¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤¤Þ¤¤ª¤ä¤µ¤¤¥¿¥ª¥ë¡×¤ä¡¢¤×¤×¤×ÀÄ²Ì¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö½Ð²Ù¥Þ¥°¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤·ÊÉÊ¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÃæ¤ËÂÐ¾Ý¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¤Ø500±ß¤òÅêÆþ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥Ê¥à¥¯¥ì¡×¤ÎÂÐ¾Ý¥Ö¡¼¥¹¤Ç500¥Ê¥à¥¯¥ì¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¥°¥Ã¥º¤¬É¬¤ºÅö¤¿¤ë¡Ö¤¯¤¸¡×¤Ë»²²Ã²ÄÇ½¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ê¥à¥³¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¤ÇÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤¬´ü´ÖÃæºÇÂç3Ëç¤Þ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥é¡¼¥à¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÆ°¤¯»Å³Ý¤±¡ª¡¡¿·ÅÐ¾ì¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¤â
¢£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤·ÊÉÊ
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó in ¥Ê¥à¥³ ¤È¤ì¤¿¤Æ¡ª¡¡¥×¥×¥×¤ä¤µ¤¤¡×¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÅ¸³«¤·Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤ä¤µ¤¤¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ê¥à¥³¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥«¡¼¥Ó¥£·ÊÉÊ¤¬¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¤ËºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î´ë²è¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Í¥¤·¤¤¿¨¤ê¿´ÃÏ¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÆ·¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¡ÖBIG¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤È¤ä¤µ¤¤¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤¤Þ¤¤ª¤ä¤µ¤¤¥¿¥ª¥ë¡×¤ä¡¢¤×¤×¤×ÀÄ²Ì¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö½Ð²Ù¥Þ¥°¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤·ÊÉÊ¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÃæ¤ËÂÐ¾Ý¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¤Ø500±ß¤òÅêÆþ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥Ê¥à¥¯¥ì¡×¤ÎÂÐ¾Ý¥Ö¡¼¥¹¤Ç500¥Ê¥à¥¯¥ì¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¥°¥Ã¥º¤¬É¬¤ºÅö¤¿¤ë¡Ö¤¯¤¸¡×¤Ë»²²Ã²ÄÇ½¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ê¥à¥³¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¤ÇÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤¬´ü´ÖÃæºÇÂç3Ëç¤Þ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡£