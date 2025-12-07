¡ÚÂ®Êó¡ÛÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ë²áµîºÇÂ¿9¿Í¤¬Î©¸õÊä¡¡´é¤Ö¤ì½ÐÂ·¤¤7Æü´Ö¤ÎÁªµóÀï¥¹¥¿ー¥È¡áÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô
Á°»ÔÄ¹¤Î¼º¿¦¤ËÈ¼¤¦ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î»ÔÄ¹Áªµó¤¬12·î7Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ9¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤Þ¤·¤¿¡£°ËÅì»ÔÄ¹Áªµó¤Ç¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ËÅì»ÔÄ¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢¢§¿·¿Í¤Ç°ËÅì´Ñ¸÷¶¨²ñÍý»ö¤ÎÍø²¬Àµ´ð¤µ¤ó¡Ê52¡Ë ¢§¿·¿Í¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¥È¥ìー¥Êー¤ÎÀÐÅçÌÀÈþ¤µ¤ó¡Ê58¡Ë ¢§¸µ»ÔÄ¹¤Î¾®ÌîÃ£Ìé¤µ¤ó¡Ê62¡Ë ¢§¿·¿Í¤ÇNPOË¡¿ÍÂåÉ½¤Î´äÞ¼´°Æó¤µ¤ó¡Ê73¡Ë
Î©¸õÊä¤ÎÆÏ¤±½Ð¤Ï12·î7Æü¸á¸å5»þ¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢°ËÅì»ÔÄ¹Áªµó¤Ç¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë9¿Í¤Ë¤è¤ë7Æü´Ö¤ÎÁªµóÀï¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÅì»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¡¢12·î14Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
