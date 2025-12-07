¹ñÆâºÇ¹âÎð¤Î¥È¥é»à¤Ì¡¢Ä¹Ìî¡¡20ºÐ¡¢ÁÐ»ÒÉÔºß¤Ç¿©ÍßÉÔ¿¶
¡¡Ä¹Ìî¸©¤Î¿Üºä»ÔÆ°Êª±à¤Ï7Æü¡¢»ô°é¤·¤Æ¤¤¤¿Íº¤Î¥Ù¥ó¥¬¥ë·Ï¥È¥é¡Ö²éºù¡×¤¬3Æü¤ËÏ·¿ê¤Î¤¿¤á»à¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£±à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÆâ»ô°é²¼¤Î¥Ù¥ó¥¬¥ë·Ï¤Ç¤Ï8·î¤ËÆ±±à¤Ç»à¤ó¤ÀÁÐ»Ò¤Î»ó¡ÖÌ¤ºù¡×¤È¤È¤â¤ËºÇ¹âÎð¤Î20ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¿Í´Ö¤ËÎã¤¨¤ë¤È100ºÐ¶á¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ì¤ºù¤Î»à¸å¤Ë¿©ÍßÉÔ¿¶¤È¤Ê¤ê¡¢±à¤Ï11·îÃæ½Ü¤«¤éÅ¸¼¨¤òÃæ»ß¡£¿²¼¼¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£·î3Æü¡¢»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò»ô°é°÷¤¬È¯¸«¤·¤¿¡£
¡¡²éºù¤ÈÌ¤ºù¤Ï2005Ç¯¤Ë»³¸ý¸©¤Î½©µÈÂæ¼«Á³Æ°Êª¸ø±à¥µ¥Õ¥¡¥ê¥é¥ó¥É¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£08Ç¯¤Ë¿Üºä»ÔÆ°Êª±à¤ËÆþ¤ê¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£