¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤Ï7Æü¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¾®³ØÀ¸Ìó170¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÌîµå¶µ¼¼¤ò³«¤¤¤¿¡£½ªÎ»¸å¡¢¼èºà¤Ë¡Ö½é¤á¤ÆÇ½ÅÐ¤ËÍè¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¤Î¹âÌîæûÂÁÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾®³ØÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¸å¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò»ØÆ³¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼ÁÌä¤Ë¤â±þ¤¸¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¼«¿È¤Î¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï´ä¼ê¸©Î¦Á°¹âÅÄ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¼«Âð¤¬ÄÅÇÈ¤ÇÎ®¤µ¤ì¡¢Éã¤ÈÁÄÉãÊì¤òË´¤¯¤·¤¿¡£