¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬7Æü¡¢Íè½Õ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë½Ð¾ì¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ¾Êý¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅêÂÇ¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò´õË¾¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÂÇ¼ÔÀìÇ°¤Î¾ì¹ç¤âÁÛÄê¤·¡Ö¡Ê¥×¥é¥ó¤ò¡ËÎ¾ÊýÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÉý¤ò»ý¤¿¤»¤ÆÂåÉ½Áª¹Í¤ò¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï2023Ç¯¤Ë±¦Éª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯6·î¤ËÅê¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¡¢ÅÐÈÄ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é½ù¡¹¤ËÅêµå²ó¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤ÎÄ´À°¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éµ¯ÍÑË¡¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡ÖÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¿µ½Å¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£