54ºÐ¡¦ÌðÉô¹ÀÇ·¡¢¾®³ØÀ¸¤È¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¡Ö¤Ä¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡¡¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¡Ö¤ä¤Ù¤Ã¤ÁCUP¡×¤ÎÌ´¡Ö¤¤¤Ä¤«¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤¬¡Ä¡×
¡¡¡Ö¤ä¤Ù¤Ã¤ÁCUP2025¡×Âç²ñ°Ï¤ß¼èºà¤¬7Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¹â±ßµÜµÇ°JFAÌ´¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌðÉô¹ÀÇ·¡Ê¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ë¡¢À¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê¸«¼è¤ê¿Þ¡Ë¡¢³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡¢ÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¡Ä¤Ë¤³¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á
¡¡8²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤ÎU-12¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥àÁíÀª12ÁÈ¤Ë¤è¤ëÂç²ñ¤È¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡¢OB¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤·Ý¿Í¤Îº®¹ç¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòÇ¯¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤ò¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢30¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÌðÉôËÜ¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡Ö¤ä¤Ù¤Ã¤Á¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤â³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤È¤ÎÂÐÀï¸å¡¢°Ï¤ß¼èºà¤ÇÌðÉô¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢±¿±Ä¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¶¨»¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¡£¤É¤ó¤É¤ó¹ë²Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¿©¤ÙÊª¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¸½ÌòÁª¼ê¤âOB¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤È4»î¹ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Ä¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Âç¿Í¡Ê¤È¤Î»î¹ç¡Ë¤Ç1²ó¡¢ËÍÂà¾ì¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Î»Ñ¤«¤é¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö54ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¤»Ò¤¬¤ª¤Ã¤¿¤é¡¢¤¯¤ä¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤¬6Ç¯À¸¤Î»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤ò¤ä¤ë»þ¤Ï¼ê¤òÈ´¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Á¤Ó¤Ã¤³¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Ë¤âÂ©»Ò¤¬¤¤¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¤ä¤Ù¤Ã¤ÁCUP¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ë¤½¤Î»þ¤ÎÉ½¾ð¤È¤Ï°ã¤¦´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£¾®³ØÀ¸ºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤¤¤Ä¤«¡¢¤³¤ÎÃæ¤«¤é¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥«¥á¥éÁ°¤Ç¡Ø¤Ï¡¼¤¤¤ä¤Ù¤Ã¤Á¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
