¡¡¡Ö¤á¤ë¤ë¡×¤³¤È½÷Í¥¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¡Ê23¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Ç¤¤¿¡Ö¿ä¤·¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¥í¥±¤·¤¿À¸¸«¡£º£¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë´Ú¹ñ¤Î5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMEOVV¡×¡Ê¥ß¥ä¥ª¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Û¥Ã¥È¤Êº£Âç¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÊý¡Ê¥¢¥ó¥Ê¡Ë¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿ä¤·¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÈÖÁÈ¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤Æ¡ÖMEOVV¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£À¸¸«¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿5¿Í¤ÈÂÐÌÌ¤·¡ÖÀ¨¡Á¤¤¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¡ÖËÜÅö¤Ë»ä¤¬º£¡¢°ìÈÖÂç¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¡ÄÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡¢¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¡×¤ÈËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ë¡È°¦¡É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¡Ö¥ä¥Ð¡ª¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£