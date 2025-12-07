»ÐÈþÊæ¤µ¤ó¤Î»à¤«¤é1Ç¯¡¡Ãæ»³Ç¦¡¢¤ªÂæ¾ì²Ö²Ð¤ÇÎ®¤ì¤¿²ÎÀ¼¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¸÷¡¡Îø¤·¤¤²ÎÀ¼¡×
½÷Í¥Ãæ»³Ç¦¡Ê52¡Ë¤¬7Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£6Æü³«ºÅ¤Î¤ªÂæ¾ì¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼²Ö²Ð¤Ç¡¢24Ç¯12·î6Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ð¡¢ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
Ç¦¤Ï¡ÖÌë¶õ¤Ëµ±¤¯¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¸÷¡¡Îø¤·¤¤²ÎÀ¼¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²Ö²Ð¤È²»³Ú¡×¤Èµ¤·¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ë²Ö²Ð¤¬¾å¤¬¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Ç¦¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¡¿´¤Ë»Ä¤ëÌë¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¡2025Ç¯12·î6Æü¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÊæ¤Á¤ã¤ó¡¢¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÖåºÎï¤Ê²Ö²Ð¤ÈÁÇÅ¨¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¤¹¡£ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î²ÎÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¶õ¤«¤é¡¢Èþ¤·¤¤²Ö²Ð¤ò¸«¤Æ¤ë¤è¤Í¡¡¤ß¤Ý¤ê¤ó¤â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ªÂæ¾ì¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼²Ö²Ð¤Ç¤Ï²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯²Ö²Ð¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÈþÊæ¤µ¤ó¤ÎÌ¿Æü¤ËÅö¤¿¤ë6Æü¤ÏÈþÊæ¤µ¤ó¤ÈWANDS¤Î¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤è¤ê¤¤Ã¤È¡×¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£