¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡¡Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ïº®ÀïÉ¬¿Ü¤â´¿·Þ¥à¡¼¥É¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½÷»Ò¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ïàº®ÀïÌÏÍÍá¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤ÇÆüËÜÀªºÇ²¼°Ì¤Î£µ°ÌÈ¯¿Ê¤â¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ÆÉ½¾´Âæ¤òÃ¥¼è¡££·Æü¤Î°ìÌëÌÀ¤±¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö£Ó£Ð¤ÇÍ½ÁÛ³°¤Î¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤¢¤¤é¤á¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥Õ¥ê¡¼¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÀª¾å°Ì£²°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê£±£¹Æü³«Ëë¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¡Ë¤ÏÅÏÊÕÎÑ²Ì¡Ê»°ÏÂ·úÁõ¡¦Ë¡Âç¡Ë¡¢ÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇ¯ÎðÁØ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£
¡¡¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡Öº£¤Ï¤â¤¦¥·¥Ë¥¢¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬£´¿Í¡¢µîÇ¯¤â£µ¿Í½Ð¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÎÁè¤¤¤¬ËÜÅö¤Ëº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥·Îõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÁ´ÆüËÜ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÃÊÌ¤È¤¤¤¦¤«ÆÃ¼ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤È£±£°Æü´Ö¤°¤é¤¤¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¡¢£Ó£Ð¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ë¶á¤¤ÅÀ¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö£Ð£ï£é£ó£ï£î¡×¤ò±é¤¸¤¿ºäËÜ¡£ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÏÂç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤éÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£