¡Ö¤Ê¤¼ÎëÌÚÍ¥Ëá¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Þ¤¯¤ë¡©¡×¡Ö¼¯Åç¤ë¤È¤Ï¡©¡×¼¯Åç¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëº£¤µ¤é¿Í¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤ÏÃ£·Áª¡ÄÈÖµ¼Ô¤¬²òÀâ
¡¡º£µ¨¤Î£Ê£±¤Ï¼¯Åç¤¬£¹µ¨¤Ö¤ê£¹ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÄÌ»»£²£±´§ÌÜ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ç¤Ï¡Ö¼¯Åç¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëº£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤ÏÃ¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÄÌ»»£²£±´§ÌÜ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼¯Åç¤Î²áµî¤ä¸½ºß¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Öº£¤µ¤é¿Í¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤ÏÃ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¤Î²¬ÅçÃÒºÈµ¼Ô¤¬²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ú£Ñ£±¡Û¤Ê¤¼ÎëÌÚÍ¥Ëá¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Þ¤¯¤ë¡©
¡¡¡Ú£Á¡ÛËÜ¿Í¤¤¤ï¤¯¡ÖÆ°¤¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡×¡£Î¦¾åÁª¼ê¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¢²¼È¾¿È¤Î²ÄÆ°°è¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Åß¾ì¤ÎÎý½¬¤Ç¤â¤Þ¤¯¤ë°ìÊý¡¢»î¹ç¤Ç¤Ï¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾Á°¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
¡¡¡Ú£Ñ£²¡Û¡Ö¼¯Åç¤ë¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¡Ú£Á¡Û¥ê¡¼¥É»þ¤Î½ªÈ×¡¢Å¨¿Ø£Ã£Ë¥Õ¥é¥Ã¥°ÉÕ¶á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¡£Ê£¿ô¿Í¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò°Ï¤¤¡¢»þ·×¤Î¿Ë¤ò¿Ê¤á¤ëÀïË¡¡£¾¡¤Á¤ËÅ°¤¹¤ë¼¯Åç¤ÎÂåÌ¾»ì¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ£ÊÁ´ÂÎ¤ÇÄêÃå¤·¡¢¼¯Åç¤È´Ø·¸¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¡Ö¼¯Åç¤ì¡ª¡×¤È¥Ù¥ó¥Á¤«¤é»Ø¼¨¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¡£ÍÑÎã¤Ï¡Ö¤è¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¼¯Åç¤ë¤À¤±¤À¡ª¡×
¡¡¡Ú£Ñ£³¡ÛÄÌ»»£²£±´§¤Ã¤Æ¤É¤ì¤À¤±¤¹¤´¤¤¤Î¡©
¡¡¡Ú£Á¡Û¹ñÆâ£³Âç¥¿¥¤¥È¥ë¤Î£Ê£±¡Ê£¹²ó¡Ë¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¡Ê£¶²ó¡Ë¡¢Å·¹ÄÇÕ¡Ê£µ²ó¡Ë¤Î³ÍÆÀ¿ô¤Ï¡¢Á´Âç²ñ¤Ç£Ê¥¯¥é¥Ö¥È¥Ã¥×¡Ê£ÊÈ¯Â°Ê¹ß¡Ë¡££±£¸Ç¯¤Ë¤ÏÈá´ê¤Î¥¢¥¸¥¢¥¿¥¤¥È¥ë¡Ê£Á£Ã£Ì¡Ë¤â³ÍÆÀ¡££²°Ì¤Ï±ºÏÂ¤Î£±£°´§¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¥³¥¢¡£
¡¡¡Ú£Ñ£´¡Û¤Ê¤¼°ñ¾ë¸©¡Ö¼¯Åè»Ô¡×¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¼¯Åç¡×¡©
¡¡¡Ú£Á¡Û£¹£³Ç¯¤Î£ÊÈ¯Â»þ¤Ë¡Ö¼¯ÅçÄ®¡×¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡££¹£µÇ¯¤Î¹çÊ»¤Ë¤è¤ê¡Ö¼¯Åç»Ô¡×ÃÂÀ¸¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤¹¤Ç¤Ëº´²ì¤Ë¼¯Åç»Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á£Î£Ç¤È¤Ê¤ê¡Ö¼¯Åè»Ô¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥óÌ¾¤È¥¯¥é¥ÖÌ¾¤ÎÉ½µ¤¬°Û¤Ê¤ëÄÁ¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ú£Ñ£µ¡Û¤Ê¤¼¿Í¸ý£¶Ëü¿Í¤Î¼¯Åè»Ô¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬¡©
¡¡¡Ú£Á¡Û£Ê²ÃÌÁ¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¡¢Åö»þ¤ÎÀîÊ¥»°Ïº¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤ÎÊÖÅú¤Ï¡Ö£¹£¹¡¦£¹£¹£¹£¹¡ó¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¯¥é¥ÖÂ¦¤Ï¡Ö£°¡¦£°£°£°£±¡ó¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°ú¤²¼¤¬¤é¤º¡£´±Ì±°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢Åö»þ°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÀÍÍ¥¸¡¼¥³¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë¤Ê¤É¤·ÂçµÕÅ¾²ÃÌÁ¡£¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë£±£°¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢£Ê½éÇ¯ÅÙ¤Î£¹£³Ç¯¤«¤é£Ê¥ê¡¼¥°ºÇ¾å°Ì¥ê¡¼¥°¤Ë°ÌÃÖ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ú£Ñ£¶¡Ûµ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤Î¡Öµ´ÌÚ¡×¤ÎÀµ¤·¤¤È¯²»¤Ï¡©
¡¡¡Ú£Á¡ÛËÜ¿ÍÛ©¤¯¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ï¡Ö¤ª¡×¤ÎÉôÊ¬¡£¡Ö¤¡×¤Î¡È¸íÍÑ¡É¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤Þ¤¢¡¢ÊÌ¤Ë²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¡Ú£Ñ£·¡Û¤Ê¤¼¥á¥ë¥«¥ê¤¬¿Æ²ñ¼Ò¤Ë¡©
¡¡¡Ú£Á¡Û£±£¹Ç¯¤Ë¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¤¬·Ð±Ä¸¢¤ò¼èÆÀ¡£¥á¥ë¥«¥ê¤Î¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó£Ã£Ï£Ï¤Î¾®ÀôÊ¸ÌÀ»á¡Ê¸½¡¦¼¯ÅçÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë¤ÎÉã¤¬¼¯Åè»Ô¶á¹Ù¤ÎËãÀ¸Ä®¡Ê¸½¡¦¹ÔÊý»Ô¡Ë½Ð¿È¤Ç¡¢¾®Àô»á¤¬ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¼¯Åç¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬±ï¡£º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤¬¥á¥ë¥«¥êÂÎÀ©½é¥¿¥¤¥È¥ë¡£