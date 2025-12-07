°æ¾å¾°Ìï¤ÈÂÐÀï·Ð¸³¤¢¤ë¥Õ¥ë¥È¥ó¤¬Âçº¹È½ÄêÉé¤± Á°Æü·×ÎÌ¤ÇÂÎ½ÅÄ¶²á¢ªµÞ¤¤ç·è¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥Èµé»ÃÄê²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¥×¥í£²ÇÔÌÜ
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦£×£Â£ÃÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé¡Ê£¶£±¡¦£²¥¥í°Ê²¼¡Ë»ÃÄê²¦ºÂ·èÄêÀï£±£²²óÀï¡¡¡»¥ª¥·¥ã¥¡¼¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¡¡ÊÈ½Äê¡Ë¡¡¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥ë¥È¥ó¡ü¡Ê£¶Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡¢ÊÆ¹ñ¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡Ë
¡¡£×£Â£ÃÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé»ÃÄê²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ï£×£Â£ÃÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡Ê£µ£¸¡¦£¹¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦¼Ô¥ª¥·¥ã¥¡¼¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡Ê£³£²¡Ë¤¬£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡Ê£µ£·¡¦£±¥¥í°Ê²¼¡ËÀµµ¬²¦¼Ô¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥ë¥È¥ó¡Ê£³£±¡Ë¡á¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡á¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¤Ïµ÷Î¥¤òÂ¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥ã¥Ö¤ò¶î»È¤·¤Æ»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿¡£¤È¤â¤Ë·èÄêÂÇ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢»î¹ç¤ÏÈ½Äê¤Ø¡££±£±£¹¡½£±£°£¹¡¢£±£±£¸¡½£±£±£°¡¢£±£±£·¡½£±£±£²¤È¡¢ºÇÂç£±£°¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ£³¡½£°¤È¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¤¬°µ¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÀïÀÓ¤Ï¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¤¬£²£´¾¡¡Ê£±£²£Ë£Ï¡Ë£³ÇÔ¡¢¥Õ¥ë¥È¥ó¤¬£²£³¾¡¡Ê£¸£Ë£Ï¡Ë£²ÇÔ¡£
¡¡Åö½é¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥Õ¥ë¥È¥ó¤¬¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¤ÎÊÝ»ý¤¹¤ë£×£Â£ÃÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ¤ËÄ©¤àÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Á°Æü·×ÎÌ¤Ç¥Õ¥ë¥È¥ó¤¬µ¬ÄêÂÎ½Å¤ò£²¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£¹£°£°¥°¥é¥à¡ËÄ¶²á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢ÅöÆü·×ÎÌ¤ÇÁÐÊý¤¬µ¬ÄêÂÎ½Å°ÊÆâ¤Ê¤é»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¤¬¾¡¤Æ¤Ð²¦ºÂËÉ±Ò¡¢¥Õ¥ë¥È¥ó¤¬¾¡¤Æ¤Ð²¦ºÂ¤Ï¶õ°Ì¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢£×£Â£Ã¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ò£±³¬µé¾å¤Î£×£Â£ÃÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé»ÃÄê²¦ºÂ·èÄêÀï¤È¤·¤Æ¹Ô¤¦¡¢°ÛÎã¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ë¥È¥ó¤Ï£×£Â£Ã¡¢£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£µ¡¦£³¥¥í°Ê²¼¡ËÅý°ì²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿£²£°£²£³Ç¯£··î¡¢°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±£¸²ó£Ô£Ë£ÏÉé¤±¡£¼«¿È½é¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼çÀï¾ì¤ò¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ë¾å¤²¤¿¡££²£µÇ¯£²·î¤Ë¤Ï£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µéÀµµ¬²¦¼Ô¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Õ¥£¥²¥í¥¢¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÄ©¤ß¡¢È½Äê¾¡¤Á¡£À¤³¦£²³¬µéÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢À¤³¦£³³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£