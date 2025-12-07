¿¦°÷µ¾À·¤Î¶µ·±¡¢ÀÐÈê¤Ë¡¡´ä¼ê¡¦ÂçÄÈ¡¢Ìò¾ìÄ£¼ËÈïºÒ
¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÄÅÇÈ¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿´ä¼ê¸©ÂçÄÈÄ®¤ÎµìÌò¾ìÄ£¼ËÀ×ÃÏ¤Ç7Æü¡¢Â¿¤¯¤Î¿¦°÷¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶µ·±¤òÅÁ¤¨¤ëÀÐÈê¤Î½üËë¼°¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£·úÎ©¤·¤¿¿¦°÷°äÂ²Í»Ö¤Î²ñÂåÉ½¤Ç¡¢Ì¼¤òË´¤¯¤·¤¿¾®³Þ¸¶¿Í»Ö¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤Ï¡ÖÈê¤Ë¿¨¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬ËÉºÒ¤ò¼«Ê¬»ö¤È¤·¡¢¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼°¤Ë¤Ï´Ø·¸¼ÔÌó50¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£¿ÌºÒÅö»þ¡¢¿¦°÷¤À¤Ã¤¿Ê¿Ìî¸ø»°Ä®Ä¹¤Ï¡Ö¾ÍèÀ¤Âå¤¬Æ±¤¸Èá¤·¤ß¤òÉé¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Èê¤Î°ÕµÁ¤ò¿¼¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡Ä®¤ÏÃÏ¿Ì¸å¡¢»öÁ°¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿ÂÐ±þ¤Ë¤Î¤Ã¤È¤é¤º¡¢ºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤ò¹âÂæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä£¼ËÁ°¤ËÀßÃÖ¡£½ÐÀè¤Ë¤¤¤¿¿Í¤â´Þ¤á¤Æ¿¦°÷¤é40¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£