¡Ú¤È¤³¤Ê¤á¥Ü¡¼¥È¡¡G1¥È¥³¥¿¥ó¥¥ó¥°·èÄêÀï¡Û°ëÉôÀ¿¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î6¡¢6Ãå¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¡¡¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤Î³«Àß72¼þÇ¯µÇ°¶¥ÁöG1¡Ö¥È¥³¥¿¥ó¥¥ó¥°·èÄêÀï¡×¤Ï4ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡»ÃÄê¥È¥Ã¥×¤ÇÍ½Áª4ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿°ëÉôÀ¿¡Ê35¡á°¦ÃÎ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2Áö¤È¤â1¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤ÎÅ¸³«¤Ë·ù¤ï¤ì¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î6¡¢6Ãå¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÆÀÅÀÎ¨¤Ï6.67¤Þ¤ÇµÞ¹ß²¼¡£9ÈÖ¼ê¤Ç¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤Ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾¤â¤¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¼«Ê¬¤¬°¤¤¡×¤ÈÅ¸³«¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬ÃÏ¸µ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î°ì³Ñ¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¥ê¥ó¥°2ËÜ¤ò¸ò´¹¡£Á°È¾¤è¤ê¤Ï¾å¸þ¤¤¤¿¤¬¡Ö¤Þ¤À¾å¤Ï¤¤¤ë¡£Àï¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÂ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Öµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¡¢¸Ê¤ò¸ÝÉñ¡£½àÍ¥10R3¹æÄú¤«¤éÍ¥½Ð¥Î¥ë¥Þ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£