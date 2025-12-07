¡Ú¥Ü¡¼¥È¡Û¹¾¸ÍÀî¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡¡¿åÃ«Íý¿Í¤Ï¡ÖÉÔËþ¤¬¤Ê¤¯¤ÆÁ´Éô¤¬¤¤¤¤¡×¤¬¼«¿®Ëþ¡¹
¡¡¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦£Ê£Ì£ÃÇÕ¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²£³Àï¡×¡Ê£¸Æü³«Ëë¡¢¹¾¸ÍÀî¡Ë
¡¡¿åÃ«Íý¿Í¡Ê£²£³¡Ë¡á¹áÀî¡¦£±£³£²´ü¡¦£Â£±¡á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¤¤¤¡£°ú¤Åö¤Æ¤¿£´£¸¹æµ¡¤Ï¡¢¶á¶·¤Ò¤ÈÂ©¤â°ì»þ´ü¤Ï¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¹¥ÁÇÀ¥¨¥ó¥¸¥ó¡£¡ÖÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Á´Éô¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Á°¸¡¤Ï¥Á¥ë¥È¤òÄ´À°¤·¤¿¤À¤±¡×¤È½®Â¤Ë¹¥´¶¿¨¤À¡£
¡¡¶á¶·¤Ï£²ÀáÏ¢Â³Í¥½Ð¤Ç£±²óÍ¥¾¡¡£¡ÖºÇ¶á¤ÏÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò°ú¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¡£¹¾¸ÍÀî¤â£²£´Ç¯£¶·î¤ËÍ¥½Ð£²Ãå¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÀ®ÀÓ¤Ï»Ä¤»¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿åÌÌÁêÀ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ä¡££´£¸¹æµ¡¤òÁêËÀ¤Ë½éÆü¤«¤éÇòÀ±¥²¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£