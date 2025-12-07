Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¤Î´Ñ¸÷ÇÀ±à¤ËÂç¾Þ¡¡JR¶å½£¤¬Åìµþ¤Ç¡Ö¶å½£´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥¢¥ï¡¼¥É¡×É½¾´¥»¥ì¥â¥Ë¡¼
JR¶å½£¤¬¡¢´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë³èÌö¤¹¤ë¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö¶å½£´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç¡¢£´²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ë2025Ç¯ÅÙ¤Î¼ø¾Þ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬2025Ç¯12·î£³Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ÎÂç¾Þ¤ÏÊ¡²¬¸©»åÅç»Ô¤ÎÂÎ¸³·¿´Ñ¸÷ÇÀ±à¡ÖÇò»å¤Î¿¹¡×¤òÁÏ¶È¡¦±¿±Ä¤¹¤ëÉ×ºÊ¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¡£
Å´Æ»²ñ¼Ò¤ÈÃÏ°è´Ñ¸÷¤Ï¡¢¤¤¤ï¤ÐWINWIN¤Î´Ø·¸¡£ÃÏ°è¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤Ë¤®¤ï¤¨¤Ð¡¢Å´Æ»¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤Î¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¶å½£Æâ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤¬¡¢JR¶å½£¤Ï·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤ò¤Í¤é¤Ã¤Æ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¤¢¤¨¤ÆÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Ï¼«Á¦¡¦Â¾Á¦¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÁ°Ç¯¤è¤ê£±·ïÂ¿¤¤64·ï¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÅµÜÍÎÆó¼ÒÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤¬Âç¾Þ£±·ï¤È¶â¾Þ£´·ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤Ø¤ÎÈôÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë£µ·ï¤ò¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¾ÞÉ½¾´¤·¤¿¡£
Âç¾Þ¤ÎÇò»å¤Î¿¹¤¬¤¢¤ë¿Í¸ýÌó10Ëü¿Í¤Î»åÅç»Ô¡¢Ê¡²¬¸©ºÇÀ¾Éô¤Î»åÅçÈ¾Åç¤Ë¤¢¤ê¡¢¸¼³¦Æç¤ËÌÌ¤·¤¿Èþ¤·¤¤³¤´ßÀþ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
Ãæ¿´±Ø¤ÏJRÃÞÈîÀþÃÞÁ°Á°¸¶±Ø¡£Áê¸ßÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤¹¤ëÊ¡²¬»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¶õ¹ÁÀþ¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ê¡²¬¶õ¹Á¤äÊ¡²¬»ÔÃæ¿´Éô¤«¤é¤â¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤·¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏºÇÎÉ¡£2024Ç¯ÅÙ²¼´ü¤ÎÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
»åÅç»Ô¹Ù³°¤ÎÇò»å¤Î¿¹¤Ï¡¢ÌµÇÀÌô¤Ë¤³¤À¤ï¤ë´Ñ¸÷ÇÀ±à¤Ë¡¢ÇÀ±à¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¿©ºà¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤òÊ»Àß¤¹¤ë´Ñ¸÷»ÜÀß¡£¥Ä¥ê¡¼¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÎÓ¶È¤Î²ÝÂê¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¡¢ÃÏ°è¤Î»º¶È¿¶¶½¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¶â¾Þ£´·ï¤Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©ÌøÀî»Ô¤ÎÌ¾ÌçÎÁÄâÎ¹´Û¤Ê¤É¡£ÆÃÊÌ¾Þ£µ·ï¤Î¤¦¤ÁÅ´Æ»¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤ï¤ë¤Î¤¬¡¢·§ËÜ¸©¿ÍµÈµåËáÃÏ°è¤Î¡ÖµåËá¾ÆÃñÂ¢¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¶¨µÄ²ñ¡×¡£500Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¾ÆÃñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÃÏ°è¿¶¶½ºö¤Ë¤Ï¡¢Âè»°¥»¥¯¥¿¡¼¤Î¤¯¤ÞÀîÅ´Æ»¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¼õ¾Þ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢Çò»å¤Î¿¹¤ÎÁ°ÅÄÏÂ»Ò¤µ¤ó¡¢Âç¶ú¹¬ÃË¤µ¤óÉ×ºÊ¤é¤ËÉ½¾´¾õ¤ò¼øÍ¿¡£¸ÅµÜ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¶å½£¤Ë¤ÏÇ³¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¼õ¾Þ¤·¤¿³§¤µ¤ó¤Î¿¿Ùõ¤Ê»Ñ¤Ë¤ÏËè²ó¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸