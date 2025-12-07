¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤òÂçÎÌ¤Ë·ç¤¯Ãæ¤Ç¥¥ã¥Ö¥¹¤Ë¾¡Íø¡Ä½éÀèÈ¯¤Î¥¹¥Ú¥ó¥µー¤¬ÌöÆ°
¡¡12·î7Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö6Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£5Æü¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µー¥ºÀï¤Ç¤Ï·àÅª¤ÊÅ¸³«¤ÎÃæ¤Ç²ù¤·¤¤µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤À¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï99－94¤Ç¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ö¥¹¤Ï¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤ÎDPOY¡ÊºÇÍ¥½¨¼éÈ÷Áª¼ê¾Þ¡Ë¥¨¥Ð¥ó¡¦¥âー¥Ö¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥Î¥Ð¥ó¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤ä¥À¥ê¥¢¥¹¡¦¥¬ー¥é¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÎÏ¤¬Â·¤Ã¤Æ½Ð¾ì¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥êー¡¢¥É¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡¦¥°¥êー¥ó¡¢¥¸¥ßー¡¦¥Ð¥È¥éー¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ûー¥Õ¥©ー¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿ーÁª¼ê¤òÁ´°÷·ç¤¯Ãæ¤Ç¥¥ã¥Ö¥¹¤È¤Î»î¹ç¤ËÄ©¤ó¤À¡£¥«¥êー¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¼«¿È½é¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥¹¥Ú¥ó¥µー¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î19ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥ó¥µー¤Ï¡¢Á°Àá¤Î¥·¥¯¥µー¥ºÀï¤Ç¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥×¥ìー¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìî¼¡¤òÈô¤Ð¤·¤¿¥·¥¯¥µー¥º¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ª¤ì¤³¤½¤¬¤½¤Î¥¯¥½ÌîÏº¤À¡ª¡×¤ÈÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¤òÍÑ¤¤¤¿¶¯µ¤¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¥ã¥Ö¥¹Àï¤Î¾¡Íø¸å¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥«ーHC¡Ê¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡Ë¤Ï¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÈà¤³¤½¤¬¥¯¥½ÌîÏº¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥æー¥â¥¢¤ò¹þ¤á¤¿¾Þ»¿¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥«ー¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥ó¥µー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥ó¥É¥íー¥ë¤Ç¶Ã°Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Üー¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°·¤¦¤«¤é30Ê¬¤Î½Ð¾ì¤Ç¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤Ï1¤Ä¤À¤±¤À¤·¡¢7¥¢¥·¥¹¥È¤âµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬¤¤¤ë¤È¹¶·â¤Î¥ê¥º¥à¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢Ãç´Ö¤Ë¥·¥åー¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£ÆÀÅÀ¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤¬¥³ー¥È¤Ë¤¤¤ë¤È¼Á¤Î¹â¤¤¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡Ö¿ô¤ÎÎÏ¡ÊStrength in Numbers¡Ë¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¸Ä¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤è¤ê¤â¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÁí¹çÎÏ¤ò½Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¿¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤½¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÁíÎÏÀï¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥ó¥µー¤ÎÂ¾¡¢¥Ð¥Ç¥£¡¦¥Òー¥ë¥É¤¬14ÆÀÅÀ¡¢¥¯¥¤¥ó¥Æ¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤¬13ÆÀÅÀ¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¡¦¥Ý¥¸¥§¥à¥¹¥ー¤¬10ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¾¡Íø¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤ÏÀïÀÓ¤ò12¾¡12ÇÔ¤È¾¡Î¨¤ò5³ä¤ËÌá¤·¤¿¡£¼çÎÏ¤òÂçÎÌ¤Ë·ç¤¤¤¿Ãæ¤Ç¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¥¹¥Ú¥ó¥µー¤ÎÌöÆ°¤Ï¡¢Éé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Áー¥à¤Ë°ì¶Ú¤Î¸÷¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Ï¼¡Àï¡¢8Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£