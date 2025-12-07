º£½µ¤Î¡Ú½ÅÍ×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÛFOMC¡¢ÊÆËÇ°×¼ý»Ù¡¢¥á¥¸¥ãーSQ (12·î8Æü～14Æü)
―――――――――――――――――――12·î 8Æü (·î) ――
¢¡¹ñÆâ·ÐºÑ
¡¡¡¦10·îËè·î¶ÐÏ«Åý·× (8:30)
¡¡¡¦7-9·î´üGDP[²þÄêÃÍ] (8:50)
¡¡¡¦·î´ÖÂÐ³°µÚ¤ÓÂÐÆâ¾Ú·ôÇäÇã·ÀÌóÅù¤Î¾õ¶· (8:50)
¡¡¡¦10·î¹ñºÝ¼ý»Ù (8:50)
¡¡¡¦11·î·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ãーÄ´ºº (14:00)
¢¡¹ñºÝ·ÐºÑ£å£ô£ã
¡¡¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó»Ô¾ìµÙ¾ì
¡¡¡¦¥É¥¤¥Ä10·î¹Û¹©¶ÈÀ¸»º (16:00)
¡¡¡úÃæ¹ñ11·îËÇ°×¼ý»Ù
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ3Ç¯¹ñºÄÆþ»¥
¢¡¿·µ¬¾å¾ì¡¢»Ô¾ìÊÑ¹¹ ¤Ê¤É
¡»£Ã£Á£Ò£Ô£Á¡¡£È£Ï£Ì£Ä£É£Î£Ç£Ó <3688> [Åì¾Ú£Ð]¡§¾å¾ìÇÑ»ß
―――――――――――――――――――12·î 9Æü (²Ð) ――
¢¡¹ñÆâ·ÐºÑ
¡¡¡¦11·î¥Þ¥Íー¥¹¥È¥Ã¥¯M2 (8:50)
¡¡¡¦11·î¹©ºîµ¡³£¼õÃí (15:00)
¡¡¡¦¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¤¬¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹Ö±é
¡¡¡¦5Ç¯¹ñºÄÆþ»¥
¢¡¹ñºÝ·ÐºÑ£å£ô£ã
¡¡¡úFOMC (ÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ) 1ÆüÌÜ
¡¡¡¦¥É¥¤¥Ä10·îËÇ°×¼ý»Ù (16:00)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ10·îJOLTSµá¿Í·ï¿ô (10Æü0:00)
¡¡¡¦¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢Ãæ¶ä¤¬À¯ºö¶âÍø¤òÈ¯É½
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ10Ç¯¹ñºÄÆþ»¥
¢¡¿·µ¬¾å¾ì¡¢»Ô¾ìÊÑ¹¹ ¤Ê¤É
¡»¥Æ¥¯¥Î¥×¥í¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <6028> [Åì¾Ú£Ð]¡§¾å¾ìÇÑ»ß
―――――――――――――――――――12·î10Æü (¿å) ――
¢¡¹ñÆâ·ÐºÑ
¡¡¡¦11·î¹ñÆâ´ë¶ÈÊª²Á (8:50)
¢¡¹ñºÝ·ÐºÑ£å£ô£ã
¡¡¡¦¥¿¥¤»Ô¾ìµÙ¾ì
¡¡¡úÃæ¹ñ11·î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô (10:30)
¡¡¡úÃæ¹ñ11·îÀ¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô (10:30)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñMBA½»Âð¥íー¥ó¿½ÀÁ»Ø¿ô (21:00)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ7-9·î´ü¸ÛÍÑ¥³¥¹¥È»Ø¿ô (22:30)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ½µ´ÖÀÐÌýºß¸ËÅý·× (11Æü0:30)
¡¡¡úFOMC (ÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ) ¡¢½ªÎ»¸å¤ËÀ¯ºö¶âÍø¤òÈ¯É½ (11Æü4:00)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ11·î·î¼¡ºâÀ¯¼ý»Ù (11Æü4:00)
¡¡¡ú¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRB (Ï¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ) µÄÄ¹¤¬µ¼Ô²ñ¸« (11Æü4:30)
¡¡¡¦¥«¥Ê¥ÀÃæ¶ä¤¬À¯ºö¶âÍø¤òÈ¯É½
¡¡¡¦¥Ö¥é¥¸¥ëÃæ¶ä¤¬À¯ºö¶âÍø¤òÈ¯É½
¡¡¡¦¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¼ø¾Þ¼°
¡Ú³¤³°·è»»¡Û
[ÊÆ]¥ª¥é¥¯¥ë ¡¢¥¢¥É¥Ó
¢¡¿·µ¬¾å¾ì¡¢»Ô¾ìÊÑ¹¹ ¤Ê¤É
¡»¥µ¥¤¥Í¥Ã¥¯¥¹ <2376> [Åì¾Ú£Ó]¡§Ì¾¾Ú£Í¾å¾ì (½ÅÊ£¾å¾ì)
―――――――――――――――――――12·î11Æü (ÌÚ) ――
¢¡¹ñÆâ·ÐºÑ
¡¡¡ú10-12·î´üË¡¿Í´ë¶È·Êµ¤Í½Â¬Ä´ºº (8:50)
¡¡¡¦½µ´ÖÂÐ³°µÚ¤ÓÂÐÆâ¾Ú·ôÇäÇã·ÀÌóÅù¤Î¾õ¶· (8:50)
¡¡¡¦11·îÅÔ¿´¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ¼¼Î¨ (11:00)
¡¡¡¦11·îÅê¿®³µ¶· (15:00)
¡¡¡¦20Ç¯¹ñºÄÆþ»¥
¢¡¹ñºÝ·ÐºÑ£å£ô£ã
¡¡¡úÊÆ¹ñ9·îËÇ°×¼ý»Ù (22:30)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô (22:30)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ9·î²·Çäºß¸Ë[³ÎÊóÃÍ] (12Æü0:00)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ9·î²·ÇäÇä¾å¹â (12Æü0:00)
¡¡¡¦¥¹¥¤¥¹Ãæ¶ä¤¬À¯ºö¶âÍø¤òÈ¯É½
¡¡¡¦¥È¥ë¥³Ãæ¶ä¤¬À¯ºö¶âÍø¤òÈ¯É½
¡¡¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÃæ¶ä¤¬À¯ºö¶âÍø¤òÈ¯É½
¡¡¡¦¥æー¥í¡¦¥°¥ëー¥× (Èó¸ø¼°¥æー¥í·÷ºâÌ³Áê²ñ¹ç)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ30Ç¯¹ñºÄÆþ»¥
¡Ú³¤³°·è»»¡Û
[ÊÆ]¥Ö¥íー¥É¥³¥à ¡¢¥³¥¹¥È¥³¡¦¥Ûー¥ë¥»ー¥ë
―――――――――――――――――――12·î12Æü (¶â) ――
¢¡¹ñÆâ·ÐºÑ
¡¡¡ú¥á¥¸¥ãーSQ
¡¡¡¦10·î¹Û¹©¶ÈÀ¸»º[³ÎÊóÃÍ] (13:30)
¡¡¡¦10·îÀßÈ÷²ÔÆ¯Î¨ (13:30)
¢¡¹ñºÝ·ÐºÑ£å£ô£ã
¡¡¡¦¥á¥¥·¥³»Ô¾ìµÙ¾ì
¡¡¡¦±Ñ¹ñ10·îGDP (16:00)
¡¡¡¦¥É¥¤¥Ä11·î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô[³ÎÊóÃÍ] (16:00)
¡¡¡¦¥¤¥ó¥É11·î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô (19:30)
¡¡¡¦EU·ÐºÑ¡¦ºâÌ³Áê (ECOFIN) Íý»ö²ñ
¢¡¿·µ¬¾å¾ì¡¢»Ô¾ìÊÑ¹¹ ¤Ê¤É
¡¡¡ú¥Õ¥£¥Ã¥È¥¯¥ëー <469A> ¡§Åì¾Ú£Ç¾å¾ì
¡»¥É¥é¥Õ¥È <5070> [Åì¾Ú£Ç]¡§¾å¾ìÇÑ»ß
―――――――――――――――――――12·î13Æü (ÅÚ) ――
ÆÃ¤Ë¤Ê¤·
―――――――――――――――――――12·î14Æü (Æü) ――
ÆÃ¤Ë¤Ê¤·
¡¡¢¨¡Ö¡ú¡×¤ÏÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥«¥Ã¥³ ()Æâ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¡£
