½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¡Ö±ê¤È±ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¥±¥¬¿Í¤Ê¤·¡Ú¿·³ãŽ¥Æîµû¾Â»Ô¡Û
7Æü¡¢Æîµû¾Â»Ô¤Ç½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æîµû¾Â·çÇ·¾å¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È7Æü¸áÁ°11»þÁ°¡¢ÄÌ¤ê¤¬¤«¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¡Ö±ê¤È±ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÌó4»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½»Âð°ìÅï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï²È¤Ë80Âå½÷À¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¨¤²¤ÆÌµ»ö¤Ç¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
