12·î14Æü(Æü)¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï...º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆüÊÆ¹¥ÄÁ¥×¥ì¡¼¸åÈ¾Àï!
¼¡²ó¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï2025Ç¯12·î14Æü(Æü)ÊüÁ÷!
º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆüÊÆ¹¥ÄÁ¥×¥ì¡¼¸åÈ¾Àï!
µð¿Í¥í¥±¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤È¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤«¤é¥¯¥¤¥º!
MC:ÀîÅçÌÀ(óÊÎÛ)
¥²¥¹¥È:¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢¸µÌÚÂç²ð¡¢DAIGO¡¢»³ËÜºÌ¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë
¢¨ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ËÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£ÆüÊÆ¹¥ÄÁ¥×¥ì¡¼¸åÈ¾Àï¡ªµð¿Í¥í¥±¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤«¤éÄÁ¥×¥ì¡¼¥¯¥¤¥º
¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥ÈÛØ¸¶¤¬º£Ç¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê!
9·î8Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡¢ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿!?
¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤â»×¤ï¤º¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤¿ÄÁ¥×¥ì¡¼¤È¤Ï?
¢£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤«¤é½ÐÂê¤³¤ÎÁª¼ê¤ÏÃ¯?¥â¥Î¥Þ¥Í¥¯¥¤¥º
º£Ç¯¤Îµð¿Í¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¥â¥Î¥Þ¥Í¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê!
Ä¶ÆñÌä¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªº¤ÏÇ!?¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤â¼ê±þ¤¨¤Î¤Ê¤µ¤Ë¼«¿®ÁÓ¼º!?
²Ì¤¿¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤ï¤«¤ë?