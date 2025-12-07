¡Ö4Ç¯À¸¤Î°ÕÃÏ¡×¤Ë¶þ¤·¤¿²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤Ë Ãæ±ûÂç¡¦Á¤ËÜñ¥¿¿¤é3Ç¯À¸¼çÎÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÀÀ¤¦¥é¥¹¥È¥¤¥äー¤ÎµÕ½±
¡¡º£Ç¯¤ÎÂç³Ø¥Ð¥ìー³¦ºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¡¦Á´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤¬¸½ºß³«ºÅÃæ¤Ç¡¢ÃË»Ò¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Ø¤È¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î±¢¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë62¹»¤¬²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡3Ç¯À¸¤Ç¼ç¼´¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÌ´ÇË¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤ÎÇÔÀï¤òÎÈ¤Ë¡¢4Ç¯À¸¤Ç·Þ¤¨¤ëÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2²óÀï¤ÇÀì½¤Âç³Ø¤ËÇÔ¤ì¤¿Ãæ±ûÂç³Ø¤Î3Ç¯À¸¥¨ー¥¹¡¦Á¤ËÜñ¥¿¿¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï½ªÈ×¤Î´Å¤µ¤¬½Ð¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡¿ÈÄ¹180cm¤È¥¹¥Ñ¥¤¥«ー¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÄÃÀ¾¹â¹»»þÂå¤ÏÈ´·²¤ÎÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤Ç¡¢½Õ¹â¥Ð¥ìー2Ç¯Ï¢Â³·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Âç¥¨ー¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãæ±ûÂç¤Ë¿Ê¤ß¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤ÏÂç³Ø¤Î³¤³°ÇÉ¸¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨£Á¤Î¥·¥¨¥Ê¤ËÅÏ¤êÉð¼Ô½¤¹Ô¤·¤¿¡£
¡Ö¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÁê¼ê¤Ë¤É¤¦ÂÇ¤Ä¤«¡¢¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ØÀè¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤¦°ìÅÙÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³ー¥È¤ÎÃæ¤Ç½Ö»þ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëÎÏ¤â¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Î¼ý³Ï¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ÎÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤Ï¡¢3²óÀï¤Ç¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¤òÍÊ¤¹¤ëÀì½¤Âç¤Ë¡¢¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËöÀËÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¤â¡¢¸ß¤¤¤Ë½éÀï¤òÆÍÇË¤¹¤ì¤Ð2²óÀï¤ÇÀì½¤Âç¤ÈÅö¤¿¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¡£
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÀì½¤¤À¤È»×¤Ã¤ÆÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¡Øº£Ç¯¤³¤½¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÀäÂÐ¤ËÅÝ¤·¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤â¤¦1Ç¯Á°¤«¤éµ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁ´¥«¥ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢4Ç¯À¸¤òÀäÂÐ¤Ë¾¡¤¿¤»¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½©¥êー¥°¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¦°ì²óµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤Æ¡¢Îý½¬¤Ç¤â°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥×¥ìー¤«¤éËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤êÀÚ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿2²óÀï¤ÎÀì½¤ÂçÀï¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤ÏÃæ±ûÂç¤¬¥»¥Ã¥¿ーÆ£°æÀé´Ý¤Î¥µー¥Ö¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¹ÃÈå¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÂÇ¤¿¤»¤º¡¢ÇßËÜ½ÕÇ·½õ¤äÄÚÃ«ÍªæÆ¡¢Á¤ËÜ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç¼¡¡¹¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢5Ï¢Â³¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç°ú¤Î¥¤¹¡£
¡ÖºòÆü¤Î¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤â¡¢¹ÃÈåÁª¼ê¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Éé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÁ¤ËÜ¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¥Ç¥åー¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¹ÃÈå¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤Ç24-25¤ÈµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡£¼¡¤â¹ÃÈå¤¬¶¯Îõ¤Ê¥µー¥Ö¤ÇÊø¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢Âè1¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤ÏÃæ±ûÂç¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥óÄÚÃ«¤Î3Ï¢Â³¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤Ê¤É¤Ç¥êー¥É¤¹¤ë¤¬¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¡¢Àì½¤Âç¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊá¤Þ¤ê¥»¥Ã¥È¤òÏ¢¼è¤µ¤ì¤ë¡£Âè3¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤¬¡¢Âè4¥»¥Ã¥È¤Ï½ªÈ×¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤â°ìÊâÆÏ¤«¤º¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È1-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡Á¤ËÜ¤ÏÂè1¥»¥Ã¥È½ªÈ×¤ò¡¢¡Ö¤¢¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë¼ÂÎÏ¤È½¸ÃæÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£¤½¤³¤ÏÁ´Á³´Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤¤¤¤ÉôÊ¬¤â·ë¹½½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁê¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢½¸ÃæÎÏ¤È¤«¡¢½ªÈ×¤Ç·è¤áÀÚ¤ëÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤Ï°ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½ªÈ×¤Î´Å¤µ¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âç³Ø¥é¥¹¥È¥¤¥äー¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤¦³Ð¸ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯¤È°ì½ï¤Î¥Áー¥à¤ËÉé¤±¤Æ¡¢4Ç¯À¸¤â²ù¤·¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂå¤â¤á¤Ã¤Á¤ã²ù¤·¤¤¡£¼¡¤Î1Ç¯´Ö¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬4Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤é¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æº£¤Î4Ç¯À¸¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÆüËÜ°ì¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç°ì¤«¤éÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ï¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤ê¥µー¥Ö¥ì¥·ー¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î1ËÜ¤ò·è¤áÀÚ¤ëÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤Þ¤À´°Á´¤Ë¤ÏÂ¤ê¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾¯¤·¤º¤Ä·è¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÍâÆü¤Î3²óÀï¤Ç¤Ï¡¢¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤Ë1-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÃÞÇÈÂç³Ø¤Î3Ç¯À¸¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦»³²¼É·¤¬¡¢²ù¤·¤µ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤éÍèÇ¯¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹197cm¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¡¦»³²¼¤Ï¡¢½©µ¨¥êー¥°¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢µÞ¤¤ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¡£º£²ÆU-21À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤â³è¤«¤·¡¢·üÌ¿¤Ë¥Áー¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÈÍèÇ¯¤â¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÂÛÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½©»³¡Ê±û¡Ë´ÆÆÄ¤Ë¤º¤Ã¤È¡Øº£Ç¯¤¬ºÇ¸å¤ÎÇ¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÍèÇ¯¤âÆñ¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¤³¤Î1¥ö·î´ÖÉ¬»à¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¿¥Áー¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤ÇµÍ¤á¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¡¡º£Æü¤ÏÁê¼ê¤Î4Ç¯À¸¤ÎÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ÕÃÏ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¡ØÁ´¥«¥ì¤Ç¤Ï4Ç¯À¸¤¬·ì´ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤Î°µ¤ËÉé¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¹ñ»Î´Ü¤Î¹©Æ£¡ÊÃÛ¡ËÁª¼ê¡Ê4Ç¯¡¦¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë¤Ë¤ª¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤â¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë4Ç¯À¸¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï²ù¤¤¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ú¤Â³¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È1Ç¯¡¢²¿¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¢¸åÇÚ¤Ë²¿¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤ÏºÙ¿È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥¬¥Ã¥·¥ê¤È¤·¤¿ÂÎ³Ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡ÖÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÇÉé¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¿©»ö¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ïー¥É¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯À¸¤Îº¢¤Ï¡¢Îý½¬¸å¤ÏÂÎ½Å¤¬80kg¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤Þ¤º¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£º£¤Ç¤Ï86～87kg¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤ËÁé¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦ÂÎ¼Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áé¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËËÜÅö¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÏÂç³Ø¤Ç¥Ð¥ìー¤ò¤ä¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢SV¥êー¥°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï¡ÈÀ¤³¦¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡À¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë¿´µ»ÂÎ¤Î¸ü¤ß¤òÁý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âç³Ø¥é¥¹¥È¥¤¥äー¤â¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£