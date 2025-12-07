¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×Ç÷ÎÏ¤Î³ê¤ê¡¡GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¨¥¥·¥Ó
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¾å°ÌÁª¼ê¤é¤Ë¤è¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤¬7Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ú¥¢¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÏÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥ê¥Õ¥È¤Ç´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Ï2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿17ºÐ¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤ä3°Ì¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢5°Ì¤À¤Ã¤¿ÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬²ÚÎï¤ËÉñ¤Ã¤¿¡£ÃË»Ò2°Ì¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤ä3°Ì¤Îº´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç½÷»Ò4Ï¢ÇÆ¤ÎÅçÅÄËã±û¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÈÃË»Ò2°Ì¤ÎÃæÅÄÍþ»Î¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£