¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï7Æü¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡¤Ë¤è¤ë¹Ò¶õ¼«±ÒÂâÀïÆ®µ¡¤Ø¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¡¢Ä©È¯¤¬²á¤®¤ë¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¯¹³µÄ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÃæ¹ñÂ¦¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï¡ÖÎäÀÅ¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤À¡£¤è¤êÂç¤¤ÊÊ¶Áè¡¢Ëà»¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Ï¼¢²ì¸©ÊÆ¸¶»Ô¤Ç¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ÈÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤Î´ØÏ¢¤òµ¼ÔÃÄ¤ËÌä¤ï¤ì¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£