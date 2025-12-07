9Ç¯¤Ö¤êJ1À©ÇÆ¡¡¼¯Åç¤ÎÎëÌÚÍ¥Ëá¡õÁáÀîÍ§´ð¤¬Í¥¾¡¤Î½Ö´Ö¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¿¢ÅÄ¤¯¤ó¤¬¡¢¤¢¤ÎÃË¤¬µã¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
J1¥ê¡¼¥°¤Ç9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï¤µ¤ó¤¬¡¢º£µ¨10¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÎëÌÚÍ¥ËáÁª¼ê¤ÈÁ´38»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿GK¡¦ÁáÀîÍ§´ðÁª¼ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£2Áª¼ê¤¬¸½ºß¤Î¿´¶¤äÍ¥¾¡¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËêÌî¡Öº£¤Î¿´¶¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡×
ÎëÌÚ¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ËÜÅö¤ËºÇ¸åËêÌî¤µ¤ó¤ËPK¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é°ÊÍè¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì°ÊÍè¤Î¡×
ËêÌî¡Ö¤¢¤ì°ÊÍè¤Ç¤¹¤«9Ç¯¤Ö¤ê¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡×
ÎëÌÚ¡ÖÅö»þ¼ã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£29ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤é¤¯ÂÔ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
ËêÌî¡ÖÁáÀîÁª¼ê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡×
ÁáÀî¡Ö¤Þ¤º¤Û¤Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¿¾¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¼è¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢ËêÌî¤µ¤ó¤«¤éÍ¥¾¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
ËêÌî¡ÖÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡×
ÎëÌÚ¡Ö°Õ³°¤È»Ï¤á¤ÏÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¿¢ÅÄ(Ä¾ÄÌ)¤¯¤ó¤Î´é¤ò¸«¤Æ¤«¤é¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ËêÌî¡ÖÌÜ¤Ë¸÷¤ë¤â¤Î¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡×
ÎëÌÚ¡Ö¿¢ÅÄ¤¯¤ó¤¬¡¢¤¢¤ÎÃË¤¬µã¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤â¤¯¤é¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ËêÌî¡ÖÁáÀîÁª¼ê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£Í¥¾¡¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¡×
ÁáÀî¡Ö°ìÈÖ¤è¤Ã¤·¤ã¡¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç´î¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°ìÈÖÍ¥¾¡¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡×
ËêÌî¡Ö¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤É¤³¹Ô¤³¤¦¤À¤È¤«¡¢Ã¯¤«¤ÈÊú¤¹ç¤ª¤¦¤È¤«¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
ÁáÀî¡Ö²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Áá¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ÎëÌÚ¡Ö60Ê¬¤°¤é¤¤¤«¤é¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
ËêÌî¡Ö60Ê¬¤«¤é¡ª¡Ê¾Ð¾Ð¡Ë¡¢·ë¹½Áá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÁáÀîÁª¼ê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡×
ÁáÀî¡Ö¥×¥ì¡¼¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Á¤ç¤í¤Ã¤È¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¸«¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç10Ê¬¤º¤Ä¤¯¤é¤¤¿Ê¤ó¤Ç¤¿¤Î¤Ç¡£¥í¥¹¥¿¥¤¥à5Ê¬¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¤â¤¦¤Þ¤À¤«¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×