¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡°ÂÅÄÈþº»»Ò¤Î²Ç¸ÈÌäÂê¤Çà¤ªÀâ¶µá¡Ö¥¢¥«¥ó¤Ë·è¤Þ¤Ã¤È¤ë¡ª¡Ä¥¨¥é¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬£·ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£²Ç¸ÈÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢°ÂÅÄÈþº»»Ò¤òà¤ªÀâ¶µá¤·¤¿¡£
¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ê¤É¤Çµ¢¾Ê¤·¤¿ºÝ¤ÎÇº¤ß»ö¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ÂÅÄ¤Ï¡Ö¼ç¿Í¤Î¼Â²È¤Î²ÈÂ²¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢Í¥¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ªÃë¤´ÈÓ½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤È¤«¤Ë¡Ø¼«Í³¤Ë¤·¤ÆµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ªÃë¿²¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢É×¤â¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¿²¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö»ä¤ÏºÂÉÛÃÄ¤òÆó¤Ä¤ËÀÞ¤Ã¤Æ¡ÊËí¤Ë¤·¤Æ¡Ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¿²¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¾¡¼ê¤ËÎäÂ¢¸Ë¤È¤«³«¤±¤Æ¤´ÈÓ¤ÎÍÑ°Õ¤·¤¿¤ê¡¢¥Ó¡¼¥ë°û¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¡×¤È»×°Æ´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¾å¾Â¤Ï¡Ö¥¢¥«¥ó¤ä¤í¡ª¡¡²¿¤Î¼ÁÌä¤è¡£¥¢¥«¥ó¤Ë·è¤Þ¤Ã¤È¤ë¤ä¤ó¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê¤ó¡¢º£¡¢ÎáÏÂ¤ä¤«¤é¤¤¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¡£Æ±¤¸¤ä¤È»×¤¦¤Ê¡ª¡×¤È¿©¤¤µ¤Ì£¤Ë¥Ô¥·¥ã¥ê¡£
¡¡°ÂÅÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¡Ø¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¡Ø¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¤Ï¸À¤¦¤Í¤ó¡£É×¤ÏÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¸À¤¦¡£¸È¤â¡Ø¤¤¤¤¤è¡¢¤¤¤¤¤è¡¢Èþº»»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤Ï¤ë¤Ç¡×¤È¤¯¤®¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÅÄ¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡Ä¤á¤Ã¤Á¤ãÍ¥¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¡ØÈþº»»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Ê¤µ¤¤¡£ÉáÃÊË»¤·¤¤¤ó¤ä¤«¤é¡¢²£¤Ë¤Ê¤ê¡Ù¤È¤«¸À¤¦¤ä¤í¡£¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¤¤Ê¡¢¥¨¥é¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡×¤È¼çÄ¥¤ò¶Ê¤²¤º¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¤¨¤¨¤Í¤ó¡£µ¢¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆÇ¯ÌÀ¤±¤Æ²¿Æü¤«¤·¤¿¤é¡Ø²£¤Ë¤Ê¤ì¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤é¡¢Èþº»»Ò¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Þ¤Ë²£¤Ë¤Ê¤ê¤è¤Ã¤¿¡Ä¡Ù¤Ã¤ÆÍ§Ã££¸¿Í½¸¤á¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£È¯É½²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥Û¥ó¥È¡¢¶á¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤ä¤á¤È¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸È¤Î¿´Íý¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£