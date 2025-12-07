柿澤勇人主演『終の人』、新キャスト・西山潤＆筒井真理子の出演発表
柿澤勇人が主演する2026年1月13日スタートのドラマ『終（つい）のひと』（TBS系／毎週火曜24時58分）の追加キャストとして、西山潤と筒井真理子の出演が発表された。西山は葬儀店を営む主人公・嗣江（柿澤）に弟子入りする新人の梵（ボン）役、筒井は葬儀店に長年勤める納棺師で経理担当の文子役を演じる。
【写真】嗣江に憧れて葬儀の世界に飛び込む梵孝太郎を演じる西山潤
清水俊の同名漫画を実写化する本作は、余命わずかの破天荒なベテラン葬儀屋・嗣江と熱血で空回りしがちな新人葬儀屋・梵という正反対のバディが、さまざまな死や遺族と真剣に向き合う過程で、現代社会の家族、孤独、老い、喪失、そして再生を描くヒューマン・エンターテインメント。
西山が演じるのは、医療器具の営業職として仕事に忙殺され、生きる気力を失っていたエリートサラリーマン・梵孝太郎。母の急逝をきっかけに嗣江と出会い、彼に憧れて葬儀の世界に飛び込む。しかし、熱い思いがいつも空回りして突っ走り、嗣江に叱責されてばかり。そんな梵だが、嗣江の背中を追いかけ様々な遺族との経験を積む過程で、一人の人間として成長していく。真面目過ぎる梵（愛称「ボン」）と、アウトローな嗣江の“正反対”バディが様々な依頼に挑む姿に注目だ。
筒井が演じるのは、「嗣江葬儀店」の経理担当かつ納棺師でもある森文子、愛称「フミ」。どこかミステリアスな雰囲気を纏い、葬儀店の財政難に頭を悩ませる経理担当としてだけでなく、プロの納棺師としても活躍する超ベテラン社員で、先代の頃から「嗣江葬儀店」に勤めており、嗣江の幼い頃を知っている数少ない人物でもある。嗣江が社長となった今では、売り上げを伸ばせと日々彼にプレッシャーをかけており、一方嗣江を慕って葬儀店に入った梵には、やさしく寄り添って励ます母親のような一面も見せる。筒井は主演の柿澤とは本作が初共演。
ドラマストリーム『終の人』は、TBS系にて2026年1月13日より毎週火曜24時58分放送。
※西山、筒井コメント全文は以下の通り
【西山潤、筒井真理子 コメント全文】
＜西山潤＞
今年の２月に最愛の祖母を亡くしました。
臨終に立ち会った際にすぐに葬儀の話になり、こんなにも早く葬儀の話になるのかと驚きました。
友人の父が勤めている葬儀会社で葬儀をあげることになり、打ち合わせや準備に初めて携わったのですが、葬儀に掛かるお金のことや、決めることがたくさんあることを知りました。友人の父のサポートもありまして、心に残る葬儀を執り行うことができました。
このドラマのお話をいただいた際、作品と私が演じる梵に強いシンパシーを感じました。
バディを組ませていただく柿澤勇人さんは中学校の先輩でもありまして、様々なご縁を感じながら大切に撮影に臨ませていただいています。
葬儀屋ヒューマン・エンターテインメントを是非、お楽しみ下さい！
＜筒井真理子＞
文子は、嗣江と梵のふたりを、ときに背中をそっと押し、ときに静かに受け止める、そんな母のように温かく見守る存在です。
原作とはまた違う息づかいが重なり、物語がどんな風に立ち上がっていくのかを、現場で感じられるのが楽しみです。
柿澤勇人さんと西山潤さんのお二人の“バディとしての掛け合い”は魅力的で、その独特のテンポや呼吸に自分がどう入り、どんなリズムを添えられるのか、そう思うと自然と胸が弾みます。
監督やプロデューサーさんが示してくださった文子像も、体温と遊び心が同居する味わい深い存在で、そこに自分の色を重ねることでどんな化学反応が生まれるのか楽しみです。
“別れ”を扱う物語ですが、温度のあるドラマです。皆さまの心の奥に、そっと届きますように。
<佐井大紀プロデューサー＞
・西山潤の起用理由について
以前お仕事をご一緒した際に、明確なプランをもって繊細な感情の使い分けをされる役者さんだとお見受けし、母の死を超えて成長する梵役にと熱烈オファー致しました。しかし現場でお会いする度に、いつも素直で真っすぐで等身大すぎる西山さんご自身の愛らしさが、梵の魅力をそのまま現実世界に立ち上がらせたように感じられ、スタッフ一同西山さんがもはや梵にしか見えておりません。
・筒井真理子の起用理由について
学生時代から筒井さんが出演された作品を拝見しており、その場の空気を一瞬で支配してしまう緊張感溢れるお芝居にも、お母さん役を演じられる時の柔らかく温かいお芝居にも、いつも心奪われていました。「嗣江葬儀店」の全てを知り、様々な死と向きあってきたミステリアスな女性でありながら、母性を持って嗣江や梵に寄り添う「フミ」という人物を立ち上げるには、筒井さんのお力添えを頂かずしては不可能だと感じ、意を決してオファー差し上げた次第です。
