本田翼「脚長美脚女子」 くま柄マフラーがかわいいミニ＆ブーツの冬コーデに絶賛の声
女優の本田翼が6日にインスタグラムを更新。冬の私服コーデを披露すると、ファンから「美しい」「脚長美脚女子」といった反響が寄せられた。
【写真】くま柄マフラー＆ミニスカ、ブーツの私服ショット
本田が「#私服」と投稿したのは自身のオフショット。写真にはくま柄マフラーにミニスカート、ロングブーツで佇む彼女の姿が収められている。投稿の中で本田は「さむいね！さいきん！風邪はやってるみたいですからどうかお気をつけてね」とコメントしている。
この投稿にファンからは「ばっさー！美しい」「かわちぃやん！脚長美脚女子」「めちゃくちゃ素敵です」などの声が集まっている。
■本田翼（ほんだ つばさ）
1992年6月27日生まれ。東京都出身。2006年にファッション雑誌『Seventeen』（集英社）の専属モデルとしてデビュー。2012年にドラマ『GTO』（関西テレビ・フジテレビ系）の生徒・神崎麗美役で一躍脚光を浴びる。以降、モデルや女優として活躍する一方で2018年9月にはYouTubeチャンネル「ほんだのばいく」を開設。2022年10月期放送のドラマ『君の花になる』（TBS系）で主演を務め、2024年3月にはビューティーブランド「By ttt.」を立ち上げた。
引用：「本田翼」インスタグラム（＠tsubasa_0627official）
