¡¡¡¡ºå¿À£Ï£Â²ñÄ¹¤Î³ÝÉÛ²íÇ·»á¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬£·Æü¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤ÎÂçºå¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Í¥Þ¤Ç¡¢¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸µºå¿À¤Î³°Ìî¼ê¤Ç¡¢£²£³Ç¯¤ËÇ¾¼ðáç¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£²£¸¡Ë¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¾å±Ç¸å¤Î·à¾ì¤Ë³ÝÉÛ»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÈëÏÃ¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
¡¡²£ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÆþÃÄ¤·¤¿£±£´¡¢£±£µÇ¯¤ÏÂÇ·â¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»ØÆ³¤·¡¢£±£¶Ç¯¤Ï£²·³´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ£±·³¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£Æü²Ý¤À¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤ÎÁÇ¿¶¤ê¤Ê¤É¡Ö¤ä¤ì¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò£±£²£°¡ó¤ÎÎÏ¤Ç¤ä¤ëÃË¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»ÑÀª¤ò²óÁÛ¡£¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯°é¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤æ¤¨¤Ë£±·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬Áá¤Þ¤Ã¤¿¡£³èÌö¤ÏÃ»´ü´Ö¤Ë½ª¤ï¤ê¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÞ¤¬¤»²á¤®¤¿¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¡Ê£±·³¤Ç¤Î¡Ë¤¿¤Ã¤¿£±¤«·î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤¢¤Î£±¤«·î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤Æ±Ç²è¤Ç¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²£ÅÄ¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£¤¹¤´¤¯Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤ÈËÜ²»¤Ç·ãÇò¡£¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡Ö·è¤·¤Æ¤«¤Ã¤³¤¦¤è¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³èÌö¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¸ÄÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ®ÉÂÃæ¤ÎÍÍ»Ò¡¢°úÂà·èÃÇ¤ÎÅÅÏÃ¤Ë¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤Ï¿Ô¤¤º¡¢Í½Äê¤Î£³£°Ê¬´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¸ì¤êÂ³¤±¤¿¡£±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë£²·³Àï¤Ç¤Î°úÂà»î¹ç¤Ç¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¤â¡Ö¿ÀÍÍ¤¬Í¿¤¨¤¿´ñÀ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐ¤Ë²ù¤¤¤Î»Ä¤ë°ìÆü¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿²£ÅÄ¤¬¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤«¤ß¤È¤Ã¤¿´ñÀ×¡×¤ÈÎÏÀâ¡£°ìÊý¤Ç¡Ö´ñÀ×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¡£´°¼£¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤ÊÌîµå¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤«¤é¡¢¿ÀÍÍ¤Ï¤Ê¤¼Ìîµå¤òÃ¥¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£