¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬Ìîµå¶µ¼¼¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¡ÖÃÏÆ»¤Ê³èÆ°¤Ç¤¹¤¬Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬£·Æü¡¢ºë¶Ì»ÔÆâ¤Î±ºÏÂ¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÌîµå¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¡£ºë¶Ì¸©Æâ¤Î¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë»ùÆ¸¤éÌó£±£²£°¿Í¤Ë¥°¥é¥Ö¤Î»È¤¤Êý¤ä¼«¤é¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Î¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤ÉÌó£³»þ´Ö¡¢»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£¡ÖÌîµå¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄìÊÕ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÄì¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÂåÉ½´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ìîµå¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ïº£¸å¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÃÏÆ»¤Ê³èÆ°¤Ç¤¹¤¬Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢Ìîµå¤Î¡ÈÅÁÆ»»Õ¡É¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë£×£Â£Ã¤òÁ°¤ËÌîµå³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¡¢±Ñµ¤¤òÍÜ¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÌîµå¤ò¤ä¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ò¤ËÌîµå¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£