ÆâÅÄ¿¿Îé¤¬12·î7Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ãUCHIDA MAAYA FC LIVE 2025 WINTER OF LOVE¡ä¤Ë¤Æ¡¢ÄÌ»»18ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLOVE LOVE ¥Ó¡¼¥à¡×¤ò½é²ò¶Ø¡¦½éÈäÏª¤·¤¿¡£
2026Ç¯3·î4Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢2026Ç¯1·î8Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØËâÅÔÀºÊ¼¤Î¥¹¥ì¥¤¥Ö2¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î2¤Ë·èÄê¡£ÆâÅÄ¿¿Îé¼«¿È¤â¡Ö½Ð±ÀÅ·²Ö¡×Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢1´ü¤Ë°ú¤Â³¤¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥«¥¦¥¬¡¼¥ë»Ñ¤Ç¡ÖLOVE LOVE ¥Ó¡¼¥à¡×¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ï¡¼¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬Æ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤Ë¤Ï°ìÅ¾¡¢²ø¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²»¸»¤Ï¤Þ¤À¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎFC¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤·¤¿FC²ñ°÷¤Î¤ß¤¬°ìÂÀè¤ËÀ¸¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤ÇÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿·Á¤À¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Â³Êó¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖLOVE LOVE ¥Ó¡¼¥à¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÏÂçºå¡¢Åìµþ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(WithLIVE)¤Î3ÆüÄø³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLOVE LOVE ¥Ó¡¼¥à¡×
2026Ç¯3·î4Æü(¿å)È¯Çä
¡Ú¼ýÏ¿³Ú¶Ê¡Û¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌLOVE LOVE ¥Ó¡¼¥à
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Pan¡ÊLIVE LAB.¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêLOVE LOVE ¥Ó¡¼¥à -TV Size Ver.-LOVE LOVE ¥Ó¡¼¥à -Instrumental-¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê -Instrumental-
¡ÚÈ¯Çä·ÁÂÖ¡Û
¡ãÄÌ¾ïÈ×¡ä¡ÊCD Only¡Ë PCCG-02492 / 1,400±ß(ÀÇ¹þ)
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ä¡ÊCD¡ÜBD¡Ë PCCG-02491 / 2,640±ß(ÀÇ¹þ)
[ÉõÆþÆÃÅµ]
¡¦¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦ÆÃÅµBlu-ray Disc
¡¡¡ÖLOVE LOVE ¥Ó¡¼¥à¡×Music Video
¡¡¡¡off shot
¡¡¡¡Making of Music Video
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâÅÔÀºÊ¼¤Î¥¹¥ì¥¤¥Ö2¡Ù
2026Ç¯1·î8Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï
TOKYO MX¡¡Ëè½µÌÚÍË 24»þ00Ê¬¡Á24»þ30Ê¬
BSÄ«Æü¡¡Ëè½µÆüÍË 25»þ00Ê¬¡Á25»þ30Ê¬
MBS¡¡Ëè½µ²ÐÍË27»þ00Ê¬¡Á27»þ30Ê¬
AT-X¡¡Ëè½µÌÚÍË23»þ00Ê¬¡Á23»þ30Ê¬
¢¨¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷¡¡Ëè½µ·îÍË 11»þ00Ê¬¡Á11»þ30Ê¬¡¿Ëè½µ¿åÍË 17»þ00Ê¬¡Á17»þ30Ê¬
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¡ØËâÅÔÀºÊ¼¤Î¥¹¥ì¥¤¥Ö¡Ù¡Ê¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡ÜÏ¢ºÜÃæ¡¿¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
¸¶ºî¡¡¥¿¥«¥Ò¥í
Ì¡²è¡¡ÃÝÂ¼ÍÎÊ¿
´ÆÆÄ¡¡ÅÄÂ¼ÀµÊ¸
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¡ÃæÀ¾¤ä¤¹¤Ò¤í
µÓËÜ¡¡ÃæÀ¾¤ä¤¹¤Ò¤í¡¢¹¾Ö¿Âç·»¡¢Ä¹À¥µ®¹°¡¢²ÃÇ¼µþÂÀ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡ÃæÌî·½ºÈ
¥³¥ó¥»¥×¥È¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¡¡郄ÄÅ½ãÊ¿
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡¡¾®¸¶»ÖÌî
¿§ºÌÀß·×¡¡ÎëÌÚºé³¨
¿§ºÌÀß·×Êäº´¡¡³ñÃ«Ëã°á
»£±Æ´ÆÆÄ¡¡ÎÓ ¹¬»Ê
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¡ÅÄ¾ìÎ´¾¡Ê¥µ¥ó¥¸¥²¥ó¡Ë
ÊÔ½¸¡¡Ã° ºÌ»Ò
²»³Ú¡¡KOHTA YAMAMOTO
²»¶Á´ÆÆÄ¡¡²£ÅÄÃÎ²Ã»Ò
²»¶ÁÀ©ºî¡¡¥À¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡¡¥Ñ¥Ã¥·¥ç¡¼¥Í ¡ß ¥Ï¥ä¥Ö¥µ¥Õ¥£¥ë¥à
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
ÏÂÁÒÍ¥´õ¡¡¹À¥ÍµÌé
±©Á°µþ¹á¡¡µ´Æ¬ÌÀÎ¤
Åì ÆüËüÑÛ¡¡µÜËÜÐÒ²ê
½Ù²Ï¼ë¡¹¡¡ÆüÌî¤Þ¤ê
ÂçÀîÂ¼ Ç«¡¡Î©²ÖÆüºÚ
½Ð±ÀÅ·²Ö¡¡ÆâÅÄ¿¿Îé
Åì È¬ÀéÊæ¡¡É£ÅÄÇ«¡¹
¼ã¶¹¥µ¥Ï¥é¡¡¾åÅÄÎïÆà
Â¿¡¹ÎÉÌÚÇµ¼Â¡¡»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá
¾å±¿Å·ÈþÍå¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤
·îÌëÌî¥Ù¥ë¡¡ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á
²Ü°ÐÌë±À¡¡ÏÂÀôÉ÷²Ö
Åì É÷Éñ´õ¡¡¤æ¤«¤Ê
»³¾ë Îø¡¡²Öß·¹áºÚ
È÷Á°¶äÆà¡¡µÈÅÄÍÎ¤
ÏÂÁÒÀÄ±©¡¡ÆïÌÚ¤È¤â¤ê
Á¬È¡¥³¥³¡¡ÀéËÜÌÚºÌ²Ö
ÅòÌîÇÈ²»¡¡Æü¹âÎ¤ºÚ
»ç¹õ¡¡ÅÎÌî¤Þ¤³
ÍëÎû¡¡¤¯¤¸¤é
¾íÎµ¡¡À¸Å·ÌÜ¿ÎÈþ
Ⓒ¥¿¥«¥Ò¥í¡¦ÃÝÂ¼ÍÎÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦ËâËÉÂâÂè2¹ÊóÉô
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://mabotai.jp/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@mabotai_kohobu
¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡ØËâÅÔÀºÊ¼¤Î¥¹¥ì¥¤¥Ö¡Ù¥Ú¡¼¥¸¡§https://shonenjumpplus.com/episode/10834108156641784254
¢¡ÆâÅÄ¿¿Îé ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡ÆâÅÄ¿¿Îé ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡ÆâÅÄ¿¿Îé ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡ÆâÅÄ¿¿Îé ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFC