¡¡³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿Á°»ÔÄ¹¡¦ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¡Ê55¡Ë¤Î¼º¿¦¤ËÈ¼¤¦ÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÄ¹Áª¡Ê14ÆüÅê³«É¼¡Ë¤¬7Æü¡¢¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢9¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ÷¸¡»þ¾Ð¤ß¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿
¡¡Æ±»ÔÄ¹Áª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¤½¤Î¸å¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡¦£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÈï¹ð¡Ê58¡Ë¤Î¿Ø±Ä¤Ï¡¢Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÜ¸«¤·¤¿ÊÛ¸î»Î¤Ï11·î14Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖÎ©²Ö»á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬¡Ø¤¼¤ÒÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Î±ÃÖ¾ìÆâ¤Ç¤â¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÎ©¸õÊä¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸þ¤Ë½¾¤¤¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¹öÃæ½ÐÇÏ¤Ê¤é¤Ì¡ÈÎ±ÃÖ¾ìÆâ½ÐÇÏ¡É¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´ü¸Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤ËÎ©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÏ¤±½Ð½ç¤ËÍø²¬Àµ´ð»á¡Ê52¡Ë¡¢ÀÐÅçÌÀÈþ»á¡Ê58¡Ë¡¢¸µ»ÔÄ¹¤Î¾®ÌîÃ£Ìé»á¡Ê62¡Ë¡¢´äÞ¼´°Æó»á¡Ê73¡Ë¡¢¹õÄÚÂ§Ç·»á¡Ê64¡Ë¡¢¸µ»ÔµÄ¤Î¿ùËÜ·ûÌé»á¡Ê43¡Ë¡¢Á°»ÔÄ¹¤ÎÅÄµ×ÊÝ»á¡¢ÂçÌî¶³¹°»á¡Ê58¡Ë¡¢ÎëÌÚÆà¡¹»Ò»á¡Ê52¡Ë¤Î9¿Í¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ëÂçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
