¡Öµ×¡¹¤ÎËüÇÏ·ôÍè¤¿ーーーー¡×¿ÀÉôÈþºé¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Ã¤Ç3Ï¢Ã±ÅªÃæ¡Ö¤³¤ì¤Ï¾å¼ê¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È¾Î»¿
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½µËö¤Ï¥¦¥Þ¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¿ÀÉôÈþºé¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡×¡ÊGⅠ¡Ë¤ÇËüÇÏ·ô¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤É¤Á¤é¤âÁÇÅ¨¡ªÅªÃæÇÏ·ô¤È¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡¡Öµ×¡¹¤ÎËüÇÏ·ôÍè¤¿ーーーー¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢ÅªÃæÇÏ·ô¤È¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È»Ñ¤Î¿ÀÉô¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£ÇÏ·ô¤Ï3Ï¢Ã±¤Î2Æ¬¼´¥Þ¥ë¥Á¤Ç¡¢¼´¤Ë3Ãå¤Î⑦¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¤È£²Ãå¤Î⑧¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½ー¥í¤ò¿ä¾©¡£Áê¼ê4Æ¬¤Î¤¦¤Á②¥À¥Ö¥ë¥Ïー¥È¥Ü¥ó¥É¤¬1Ãå¤ËÆþ¤ê¡¢24ÅÀÇã¤¤¤Ç3Ï¢Ã±②¢ª⑧¢ª⑦3Ëü6790±ß¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÇÏ·ô¤ÎÅö¤ÆÊý¡¡»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤³°¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¡¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ïー¥È¥Ü¥ó¥É¡¡ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¡¡¿Ø±Ä¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾¡¤ÁÇÏ¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¾å¼ê¤¤¡ª¡ª¡×¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡¢¡ÖÈþ½÷¤ÈËüÇÏ·ô¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÏºÇ¶¯¥È¥ê¥ª¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë