²»³Ú¤È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÆ°¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡Ö¥ê¥º¥à¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡×¡¡·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ø»³·Á»Ô¤ÇÂÎ¸³¶µ¼¼
²»³Ú¤È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÆ°¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿±¿Æ°¤Ç¹âÎð¼Ô¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¶µ¼¼¤¬7Æü¡¢»³·Á»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥ê¥º¥à¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦±¿Æ°¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥ó¥Á¤ÎÆ°ºî¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¶ÚÎÏ¤äÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
7Æü¤ÎÂÎ¸³¶µ¼¼¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ê¤É¤ª¤è¤½20¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥º¥à¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¸µ¥×¥í¥Ü¥¯¥µー¤Ç»³·Á»Ô¤ÎÅÏÊÕ¿¿ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤ÎÀµ¤·¤¤ÂÇ¤ÁÊý¤ò³Ø¤ó¤À¸å¡¢²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÎ¸³¡£¶ÊÄ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ñ¥ó¥Á¤Ë¶¯¼å¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯Æ°¤±¤Æ´À¤â¤«¤¤¤¿¡×¡ÖÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡£¤¦¤Á¤Ç¤â¤ä¤í¤¦¡×
ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¶µ¼¼¤ò¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¸þ¤±¤Î¶µ¼¼¤â³«¤¡¢¥ê¥º¥à¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£