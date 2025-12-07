Á°ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¸¶Í¥Æà¤ÏÉüµ¢Àï¤ÇÈ½Äê1¡½1°ú¤Ê¬¤±
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÎÁ°²¦¼Ô¤ÇÆ±µé3°Ì¡¦¸¶Í¥Æà¡Ê31¡á¿¿Àµ¡Ë¤¬7Æü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÂè2¶¥µ»¾ì¤Ç¿¿Àµ¥¸¥à¤È¥°¥ê¡¼¥ó¥Ä¥À¥¸¥à¤Î¹çÆ±¶½¹Ô¡ÖCRASH¡¡BOXING¡¡vol.36¡¡¡ß¡¡REAL¡¡SPIRITS¡¡vol.93¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£ºÆµ¯Àï¤È¤Ê¤ëÆ±µé8²óÀï¤Ç¥²¡¼¥ê¡¼¡¦¥¿¥Þ¥è¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ÈÈ½Äê1¡½1¡Ê78¡½74¡¢76¡½76¡¢75¡½77¡Ë¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡5·î¤ËÆüËÜÆ±µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç²¦¼Ô¤ÎÆàÎÉ°æÍã¡ÊRK³÷ÅÄ¡Ë¤Ë8²óTKOÉé¤±¡£24Ç¯4·î¤Ë¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Áê¼ê¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¤Î»î¹ç¡£º¸¹½¤¨¤Î¥¿¥Þ¥è¤ËÂÐ¤·¡¢Á°È¾¤Ï¤ä¤ä±ó¤á¤Î´Ö¹ç¤¤¤«¤é±¦¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ê¤É¤ò¥Ò¥Ã¥È¡£¸åÈ¾¤ÏÈô¤Ó¤³¤ó¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤Îº¸¤äº¸¥Ü¥Ç¥£¡½¤«¤é±¦¥Õ¥Ã¥¯¤ò¿¶¤ëÁê¼ê¤Î¹¶·â¤ò¤â¤é¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤êÄÉ¤¤¾å¤²¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Î¤â¤è¤¦¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖBOXING¡¡REAL¡×¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£