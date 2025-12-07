Ê¡ÅÄË¨¡¢É×¡¦ÃæÅÄÆØÉ§¤È¤ÎÆë¤ì½é¤á¤ò¹ðÇò¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥â¥Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë°Ü½»¤·3»ù¤ò°é¤Æ¤ëÊ¡ÅÄË¨¤¬É×¡¦ÃæÅÄÆØÉ§¤È¤ÎÆë¤ì½é¤á¤ò¹ðÇò¡£½é¥Ç¡¼¥È¤Î»þ¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥â¥Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¾×·âÅª¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÊ¡ÅÄ¤¬ÃæÅÄ¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¾×·âÅª¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#14¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï´Ý¹â°¦¼Â¡£
¡¡º£²óÌ©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó4Ç¯Á°¤ËÉ×¡¦ÃæÅÄÆØÉ§¤È¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë°Ü½»¤·¤¿Ê¡ÅÄË¨¡Ê40¡Ë¡£Ê¡ÅÄ¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÇÄ¹½÷¡Ê12¡Ë¡¢Ä¹ÃË¡Ê8¡Ë¡¢¼¡ÃË¡Ê1ºÐ11¤«·î¡Ë¤Î3»ù¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤ÈÃæÅÄ¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2011Ç¯¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶¦±é¤ò·Ð¤ÆSNS¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ºÇ½é¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤À¤«¤éÍ·¤Ó¿Í¤«¤â¡×¤È·Ù²ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½é¥Ç¡¼¥È¤Î»þ¤ÏÏÂ¿©Å¹¤Ø¡£ÃæÅÄ¤ÏÊ¸Ë¼¶ñÅ¹¤Î¥í¥±¤ÇÊ¡ÅÄ¤ËÇã¤Ã¤¿¤ªÅÚ»º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¼ïÎà¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó10ËÜ¤È¡¢Æ±¤¸·Á¤Î¥á¥âÄ¢¤ò10ºý¡£Â¿Ê¬¤³¤Î¿Í¤á¤Ã¤Á¤ã¥â¥Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾×·âÅª¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤ÏÊ¡ÅÄ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¡Öº£ÅÙ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¡¼¥È¡£¤¹¤ë¤ÈÃæÅÄ¤«¤é¡ÖÊÄ±à¸å¤ËºÇ¸å¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¡ÅÄ¤Ï¡ÖÃó¼Ö¾ì¹Ô¤Ã¤¿¤é¥ê¥à¥¸¥ó¤¬Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¡Ö¥á¥âÄ¢¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡¢¥ê¥à¥¸¥ó¤Ã¤Æ¡£Â¿Ê¬¤¹¤´¤¤´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤¹¤´¤¤½ã¿è¤Ê¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÈÃæÅÄ¤Ø¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£