¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬ÀèÆüÈ¯É½¤·¤¿¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î¿·¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ëº£²ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢ÅÁÅý¤ÎÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢Âµ¤Ë¤Ï¹õ¤òºÎÍÑ¡£¤Þ¤¿Âµ¸ý¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¹ñ´ú¤Î¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤ÈÇò¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡ÈAlways Austria¡É¤È¤¤¤¦´¶Æ°Åª¤Ê¥â¥Ã¥È¡¼¤Î¤â¤È¡¢¥Á¡¼¥à¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÁÄ¹ñ¤È¤Î¿¼¤¤å«¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¢¾ðÇ®¡¢¤½¤·¤Æ·ëÂ«¤òÎÏ¶¯¤¯É½¸½¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¿·¥æ¥Ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¾å¤Ç¤ÏÊì¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢¡ÖÂ¨Çã¤¦¡×¡ÖÊ¸¶ç¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÎý½¬Ãå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Ê¡©¡×¡ÖÀÖ¤ÈÇò¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¤¥«¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö´°àú¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡ÖÃÏÌ£¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢£·Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËWÇÕËÜÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ï¡¢¸½ÃÏ12·î£µÆü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÁÈÊ¬¤±ÃêÁª¤Î·ë²Ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÁ°²ó²¦¼Ô¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¡¢¥è¥ë¥À¥ó¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
