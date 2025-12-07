FCÂçºå¤ÏÅçÅÄ¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¶âÂô¤Ë£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¡£¡ÊC¡ËSOCCER DIGEST

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï12·î£·Æü¡¢J£²¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤Î£²»î¹ç¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£

¡¡Axis¥Ð¡¼¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¡¢FCÂçºå¡Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç£³°Ì¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¤È¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¡Ê£¶°Ì¡Ë¤¬ÂÐÀï¡£FCÂçºå¤¬60Ê¬¤ËÅçÅÄÂó³¤¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÀèÀ©¡£¤³¤Î£±ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤­¡¢£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
 
¡¡¤¤¤Á¤´µÜºê¿·ÉÙ¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡Ê£´°Ì¡Ë¤È¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡Ê£µ°Ì¡Ë¤¬·ãÆÍ¡£¾¡¼Ô¤ÏµÜºê¡£45¡Ü£±Ê¬¤Ë°æ¾åÎç¡¢63Ê¬¤Ë¾¾ËÜÍº¿¿¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢£²¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£

¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï12·î14Æü¤Ë³«ºÅ¡£J£²¾º³Ê¤ò¤«¤±¤ÆFCÂçºå¤ÈµÜºê¤¬Áê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£

¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô

¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸

 