º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÃæÅÄæÆ¤µ¤ó¤Ï12·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Æü¥Ï¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ²ñ¡×¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÅÄæÆ¡¢Æü¥Ï¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ²ñ¡×¤Ë´¶·ã¡ª
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤Î»þ¤¢¤Îº¢¤ÎºÇ¹â¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÇ¹â¤Ê±ã¤ò¡Ä¡×¡Ö²û¤«¤·¤¯¤Æµã¤±¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡×¡ÖæÆ¤µ¤ó¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¿´¤ÎÄì¤«¤éÊé¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¾¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÎÂç¾¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¨¥â¤¹¤®¤ÆÎÞ½Ð¤¿¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÇ¹â¤¹¤®¤Æµã¤±¤ë¡×¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï¤¢¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Í¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¨¥â¤¹¤®¤ÆÎÞ½Ð¤¿¡×ÃæÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö³§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª Æü¥Ï¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤ªÈè¤ìÍÍ²ñ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª ÀÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª ´¶¼Õ¡ª¡ª ¥Û¥ó¥Þ¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ËçÌÜ¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥±¡¼¥¤ò»ý¤Ã¤¿ÃæÅÄ¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¶µÜ¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¤äËüÇÈÃæÀµÁª¼ê¡¢À¶¿åÍ¥¿´Áª¼ê¡¢OB¤Ê¤É¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿½¸¹ç¼Ì¿¿¡£¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿ÃæÅÄ¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤¬¾þ¤é¤ì¤¿ÆÃÀ½¥±¡¼¥¤Ë¤Ï¡ÖÂç¾¡ª¡ª ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª ¤³¤ì¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥×¥ì¡¼¥È¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¤ä¤Ð¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×Âçºå¶Í°þ¹âÅù³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢µð¿Í¡¢ÃæÆü¤Ç³èÌö¤·¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ÃæÅÄ¤µ¤ó¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤â11·î30Æü¤Ë¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ìîµå¤ÎÆü´ÚÂåÉ½OB¤¬½¸·ë¤·¤¿¡ÖÆü´Ú¥É¥ê¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥²¡¼¥à¡×¤Ç¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¤ÎÂç³èÌö¤ò¸«¤»¡¢ºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ëMIP¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÃæÅÄ¤µ¤ó¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
