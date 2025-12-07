ËÌÎ¦¤äËÌÆüËÜ¤Ï±«¤äÀã¡¡À²¤ì¤ë½ê¤â¼¡Âè¤ËËÌÉ÷Îä¤¿¤¯
·îÍËÆü¤ÏËÌÎ¦¤äËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢±«µÓ¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¸á¸å¤ÏÀã¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£É÷¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï¤Õ¤Ö¤¯½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ä¡¢¶å½£ÆîÉô¤â¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤«¤éÀ¾¤ÏÀ²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£É÷¤â¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢ËÌÎ¦¤äËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÆüÍËÆü¤è¤êÄã¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢»¥ËÚ¤Ç4¡î¤Ê¤É¡¢É÷Îä¤¨¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ï17¡î¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤ÏÎä¤¿¤¤ËÌÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÉþÁõÁª¤Ó¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÐÍËÆü°Ê¹ß¤Ï³ÆÃÏ¤Ç»ÕÁö¤Î´¨¤µ¤¬Ìá¤ê¡¢ÅÚÍËÆü¤´¤í¤Ï´ØÅì¤â¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦µÚÀî Íõ¡Ë