²´ÍÓºÂ¡¦½÷À¤Î±¿Àª
µ¤»ý¤Á¤Ï¸µµ¤¤Ç¿·¤·¤¤¹ÔÆ°¤òË¾¤à¤â¤Î¤Î¡¢µ¤Ê¬¤äÂÎÄ´¡¢²ÈÂ²¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤¬¤½¤ì¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡Ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î²´ÍÓºÂ¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÈÂÎ¤¬¤ä¤äÉÔÄ´ÏÂ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¡£¤ª¤½¤é¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤Æ¤â¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ë¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤é¤ÐÆü¾ï¤Î¥Úー¥¹¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¼«Í³¤Ê¤é²¿¤«³Ø¤ó¤À¤ê¶á¾ì¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤»É·ã¤òÀÝ¼è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤â»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤»É·ã¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊÏÃ¤µ¤Ê¤¤¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤È¤¤¤¤¤«¤â¡£¤ä¤ä¾×Æ°À¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¤Ï¾¯¤·¿µ½Å¤Ë¡£
²´ÍÓºÂ¡¦ÃËÀ¤Î±¿Àª
¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¿·¤¿¤ÊÊý¸þ¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¸½¼Â¤Î¾õ¶·¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤º¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤ä¤¹¤¤¤«¤â¡£²ÈÂ²¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿´¿È¤Î¾õÂÖ¤â¤¤¤¶¤È¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Þ¤ÏµÞ¤«¤·¤Æ¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤È¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤â¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¸µµ¤¤ÊÉôÊ¬¤Ï¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤ä¿·¤·¤¤²¿¤«¤Î³Ø½¬¡¢±Ç²è¤ä²»³Ú¤Ê¤É¤ä¤äÈóÆü¾ïÅª¤Ê¤â¤Î¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¡¢»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºîÉÊºî¤ê¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤ë¤È¾×Æ°Çã¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£