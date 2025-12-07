Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¤ÎÃæÅçµþ»Ò¡¢²ÏÆ¸¤Î»ëÅÀ¤Ç¡ÈÀïÁè¡É¤òÉÁ¤¯¡ÖÄ´¤Ù¤ë¤Û¤ÉÈá»´¤ÊÎò»Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡Ø¾®¤µ¤¤¤ª¤¦¤Á¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²ÈÂ²¤ä¼Ò²ñ¡¢Îò»Ë¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ÎºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÃæÅçµþ»Ò¤µ¤ó¡£ºÇ¿·ºî¡Ø¿å¤ÏÆ°¤«¤º¶Ü¤ÎÃæ¡Ù¤Ï¡¢²ÏÆ¸¤Î»ëÅÀ¤ÇË¿Ã½¨µÈ¤ÎÄ«Á¯½ÐÊ¼¤ÎÎò»Ë¤òÉÁ¤¤¤¿Ä¹ÊÔ¾®Àâ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÏÆ¸¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¯¡ª¡¡Ä«Á¯½ÐÊ¼¤ÎÆ°Íð¤ÎÎò»Ë¤òÉÁ¤¤¤¿ºÇ¿·ºî
¤³¤Î¾®Àâ¤Ï²ÏÆ¸¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡Ö¿ôÇ¯¤Û¤ÉÁ°¡¢»Å»ö¤Ç¼¯»ùÅç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÎÇîÊª´Û¤Ç¸«¤¿Ç¯É½¤Ë¡¢½¨µÈ¤ÎÄ«Á¯½ÐÊ¼¤Î¤³¤È¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»§ËàÈÍ¼ç¤Ç¤¢¤ëÅçÄÅ²È¤¬¡¢ÌÀ¡ÊÅö»þ¤ÎÃæ¹ñ¤Î²¦Ä«¡Ë¤È¼ê¤ò·ë¤ó¤Ç½¨µÈ¤ÈÀï¤¦·×²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¡¢Åö»þ¤Ç¤â³°¹ñ¤¬¤º¤Ã¤È¶á¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ËÜºî¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤Î¤¬¡¢¡È¶äÈó¤Î´ï¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾Æ¤Êª¤ÎÃãÏÒ¤À¡£
¡Ö½¨µÈ¤ÎÄ«Á¯½ÐÊ¼¸å¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤«¤éÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Æ«¹©¤¬ÆüËÜ¤Î¾Æ¤Êª¤Î´ðÁÃ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¤âÆ«¹©¤¬ÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅâÄÅ¾Æ¤ÎÆüËÜ½é¤ÎÅÐ¤êÍÒ¤ÏÄ«Á¯È¾Åç¤«¤éÍè¤¿Æ«¹©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÅâÄÅ¤Î¾Æ¤Êª¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤â¶½Ì£¿¼¤¯¡¢Ä«Á¯½ÐÊ¼¤Î»þÂå¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤Ã¤¿½÷À¤Î¾®Àâ²È¤¬ÅâÄÅ¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡ÖËÁÆ¬¤ÎÉôÊ¬¤Ï»ä¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ë½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«Á¯½ÐÊ¼¤Î»þÂå¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢Éð¾¤¬Ã¯¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡ÈÀï¹ñ»þÂå¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Ä¹¤¤¤³¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½ñ¤±¤º¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Äù¤áÀÚ¤ê¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢ÅâÄÅ¤Ø¤Î¼èºàÎ¹¹Ô¤òµ¡¤ËÆÍÇË¸ý¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅâÄÅ¤Ë¤Ï²ÏÆ¸¤ÎÅÁÀâ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ²ÏÆ¸¤Î»ëÅÀ¤ÇÄ«Á¯½ÐÊ¼¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢²ÏÆ¸¤ÈÄ«Á¯¿Í¤ÎÆ«¹©¤È´ï¤ÎÏÃ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Êª¸ì¤¬Å¾¤¬¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾®Àâ¤Ï²ÏÆ¸¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÅâÄÅ¤ØÎ¹¹Ô¤·¤¿¾®Àâ²È¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÍÒ¸µ¤ÎÉ×ÉØ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡¢²ÏÆ¸¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡Ø¿å¿ÀÌëÏÃ¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¨µÈ¤ÎÄ«Á¯½ÐÊ¼¤òÃÎ¤Ã¤¿²ÏÆ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬´¬¤Åº¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´í×ü¤·¤ÆÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÀµÄ¾¼Ô¤ÇÈóÎÏ¤Ê²ÏÆ¸¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ËÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÃÎ·Ã¤âÉðÎÏ¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡²ÏÆ¸¤¿¤Á¤Ï¿åÃæ¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¡¢¼þ°Ï¤Î¿§¤Ëµ¼ÂÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÉð¾¤é¤Î·×²è¤òÊ¹¤¡¢Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤½¤ÎÏÃ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ì¤ÐÄ´¤Ù¤ë¤Û¤ÉÈá»´¤ÊÎò»Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤¬½¨µÈ¤È¿Æ¤·¤¤´ÖÊÁ¤ÎÀéÍøµÙ¤Ç¡¢ÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ã¤¿²ÏÆ¸¤ÏÍøµÙ¤«¤éÌ¾Á°¤ò¼ø¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¡ÈÍøµÙ¡É¤Î»ú¤òµÕ¤Ë¤¹¤ë¤È¡ÈµÙÍø¡Ê¤¤å¤¦¤ê¡Ë¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÍøµÙ¤¬²ÏÆ¸¤Ë¡È¤¤å¤¦¤ê¡É¤ÈÌ¾¤Å¤±¤ë¾ìÌÌ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡×
¡¡²ÏÆ¸¤¿¤Á¤ÏÆÁÀî²È¹¯¡¢ÅçÄÅµÁµ×¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤Ê¤ÉÉð¾¤é¤ËÀÜ¶á¤·¡¢»þ¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¢»þ¤ËÅ¨ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖµþÅÔ¤ÎÉú¸«¤Ë¤¢¤ë²«ºù¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¼ò¤Î²ñ¼Ò¤Ë²ÏÆ¸»ñÎÁ´Û¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î²ÏÆ¸¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤òµ¤·¤¿ÃÏ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Î¤³¤í¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤ÈÀÎ¤Ç¤Ï¼Ò²ñÇØ·Ê¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Åö»þ¤Î¿Í¤Ï²ÏÆ¸¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤â¤½¤¦¶Ã¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²ÏÆ¸¤â¡Ø¿å¿ÀÌëÏÃ¡Ù¤â¤¹¤Ù¤ÆÁÏºî¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÏÆ¸¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¶µ²Ê½ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÖÊ¸Ï½¤ÎÌò¡×¡Ö·ÄÄ¹¤ÎÌò¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½¨µÈ¤ÎÄ«Á¯½ÐÊ¼¤Ï¡¢16À¤µªºÇÂç¤Î¹ñºÝÀïÁè¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÁè¤Ë¤Ï»Ä¹ó¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢ËÜºî¤«¤é¤Ï·ìÀ¸½¤µ¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÅö»þ¤Î¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤ì¤ÐÄ´¤Ù¤ë¤Û¤ÉÈá»´¤ÊÎò»Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¾®Àâ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÏÆ¸¤¬¸«Ê¹¤¤·¤¿¤³¤È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ÇÀ¸¡¹¤·¤µ¤¬Çö¤ì¡¢²ÏÆ¸¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ½ñ¤¤¤¿¾®Àâ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Êª¸ì¤Î¿ï½ê¤«¤é¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤Î²ÏÆ¸¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤ë¤ë¤ó¤Ö¤Ä¤ë¤ó¤Ö¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤À¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¡Ö²ÏÆ¸¤ÎÍÙ¤ê¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡Ø¤Ö¤é¤Ö¤é¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²ÏÆ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ëÃæ¤Ç¡¢ÁðÌî¿´Ê¿¤µ¤ó¤Î¡Ø²ÏÆ¸¤È³¿¡Ù¤È¤¤¤¦»í¤Ë¹Ô¤Åö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»í¤ÎÃæ¤Ç²ÏÆ¸¤ÎÍÙ¤ê¤ÎÉÁ¼Ì¤¬¡Ø¤ë¤ë¤ó¤Ö¤Ä¤ë¤ó¤Ö¡Ù¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¤¡¢»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Êª¸ì¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¾®Àâ²È¤¬²ÏÆ¸¤Î»ÒÂ¹¤È¤ª¤Ü¤·¤ÃËÀ¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï³©ÀîÎ¶Ç·²ð¤¬±Ó¤ó¤ÀÇÐ¶ç¤«¤é°úÍÑ
¨¡¡Ô²ÏÆ¸¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ÆÍè¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤³¤ó¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢Ã¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤ÆÍè¤¿¤¤¤â¤ó¤«¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¦¡¢²ÏÆ¸¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡Õ¨¡
¡Ö²ÏÆ¸¤òÉÁ¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢³©ÀîÎ¶Ç·²ð¤Î¡Ø²ÏÆ¸¡Ù¤ò¤«¤Ê¤ê»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢²ÏÆ¸¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ø²ÏÆ¸¡Ù¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÏÆ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í´Ö¤¬¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬»ä¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¿å¤ÏÆ°¤«¤º¶Ü¤ÎÃæ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢²ÏÆ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³©ÀîÎ¶Ç·²ð¤¬±Ó¤ó¤À¡ØÇöÆÞ¤ë ¿åÆ°¤«¤º¤è ¶Ü¤ÎÃæ¡Ù¤È¤¤¤¦ÇÐ¶ç¤«¤é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò°úÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²ÏÆ¸¤¬¶Ü¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡È¶Ü¤òÅ¦¤à¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÅÌÏ«¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢²ÏÆ¸¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÀï¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÊª¸ì¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤È»×¤¤¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Êª¸ì¤Ë¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÉð¾¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¹¥¤¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ºÇ¶á¤ÎÃæÅç¤µ¤ó
¡Ö²È¤ÎÄí¤Ë¡¢ÁÄÊì¤Î»þÂå¤Ë¿¢¤¨¤é¤ì¤¿³Á¤ÎÌÚ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ëý¤·¤¿¤¤¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¤´Å³Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä»¤È¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¿Í´Ö¤Ë¤Ï³Á¤¬ÀÄ¤¤¤¦¤Á¤ËºÎ¤Ã¤ÆÄÉ½Ï¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÃÎ·Ã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¹â»ÞÀÚ¤ê¤Ð¤µ¤ß¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¡¢ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿³Á¤â¼ý³Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤¦Ä»¤Ë¤ÏÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡¿·§Ã«¤¢¤Å¤µ
ÃæÅçµþ»Ò¡Ê¤Ê¤«¤¸¤Þ¡¦¤¤ç¤¦¤³¡Ë¡¿1964Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ½÷»ÒÂç³ØÊ¸Íý³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¡£½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆÅÏÊÆ¡£µ¢¹ñ¸å¤Î2003Ç¯¡ØFUTON¡Ù¤Ç¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2010Ç¯¡Ø¾®¤µ¤¤¤ª¤¦¤Á¡Ù¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¡¢2014Ç¯¡ØºÊ¤¬ÄÇÂû¤À¤Ã¤¿¤³¤í¡Ù¤ÇÀô¶À²ÖÊ¸³Ø¾Þ¡¢2015Ç¯¡Ø¤«¤¿¤Å¤Î¡ª¡Ù¤Ç²Ï¹çÈ»ÍºÊª¸ì¾Þ¡¢Îò»Ë»þÂåºî²È¥¯¥é¥Ö¾ÞºîÉÊ¾Þ¡¢¼ÆÅÄÏ£»°Ïº¾Þ¤Ê¤É¼õ¾ÞÎòÂ¿¿ô¡£Â¾¤ÎÃø½ñ¤Ë¡ØÄ¹¤¤¤ªÊÌ¤ì¡Ù¡¢¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤Ç¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£