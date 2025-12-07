¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡¹Ã»Ò±àÄÌ»»40¾¡¤ò¸Ø¤ëÌ¾¾­¤Ç¡¢20Ç¯11·î¤ËÂ¾³¦¤·¤¿¾ïÁí³Ø±¡¸µ´ÆÆÄ¤ÎÌÚÆâ¹¬ÃË»á¤ò´§¤·¤¿¡ÖÂè13²óÌÚÆâ¹¬ÃË´ú¾¯Ç¯ÌîµåÂç²ñ¡×Âè2Æü¤Ï7Æü¡¢°ñ¾ë¸©Î¶¥±ºê»Ô¤ÎTOKIWA¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÎ¶¥±ºê¤Ê¤É¤Ç3²óÀï¡¢½à¡¹·è¾¡12»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¾ïÈØÆð¼°Ìîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¡£3ÀïÏ¢Â³2·åÆÀÅÀ¤ÎÃÝ±à¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥º¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¡¦°ñ¾ë¤Î3¥Á¡¼¥à¤Èºë¶Ì¸©µÈÀî»Ô¤ÎµÈÀî¥¦¥£¥ó¥°¥¹¤¬¥Ù¥¹¥È4¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤Ï13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£

¡þÂè13²óÌÚÆâ¹¬ÃË´ú¾¯Ç¯ÌîµåÂç²ñÂè2Æü»î¹ç·ë²Ì¡Ê7Æü¡¡TOKIWA¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÎ¶¥±ºê¤Û¤«¡Ë

¡¡¢¦3²óÀï

ÃÝ±à¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥º¡¡10¡½0¡¡ÆîÀîºê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥í¡¼

ÆîÁêÇÏÌîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡¡11¡½1¡¡Á°²Ï¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¼¥º

Î¶¥±ºê¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¥º¡¡13¡½0¡¡¹ÓÀî²­¥µ¥Ë¡¼¥º¡¦¿¿Æé¥Í¥¯¥µ¥¹¹çÆ±

µÈÀî¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡¡8¡½1¡¡¿·Íøº¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹

I¡ùspirits¡¡10¡½0¡¡¤ß¤º¤­Ìî¥·¥Æ¥£¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º

¾ïÈØÆð¼°Ìîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡¡6¡½0¡¡¤«¤ï¤ÁÌîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄK¡½Soks

ÅÔÏÂÆîÌîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡¡12¡½6¡¡½ÕÆü³Ø±à¾¯Ç¯Ìîµå¥¯¥é¥Ö

¿å¸Í¥ì¥¤¥º¡¡9¡½2¡¡Æ£Âå¥é¥Ã¥­¡¼¥º

¡¡¢¦½à¡¹·è¾¡

ÃÝ±à¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥º¡¡16¡½1¡¡ÆîÁêÇÏÌîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ

µÈÀî¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡¡11¡½4¡¡Î¶¥±ºê¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¥º

I¡ùspirits¡¡5¡½2¡¡¾ïÈØÆð¼°Ìîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ

ÅÔÏÂÆîÌîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡¡9¡½4¡¡¿å¸Í¥ì¥¤¥º