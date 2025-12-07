ÌÚÆâ¹¬ÃË´ú¾¯Ç¯ÌîµåÂç²ñ¡¡¥Ù¥¹¥È4½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡ªÃÏ¸µ¡¦ÃÝ±à¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥º¤Ï3ÀïÏ¢Â³2·åÆÀÅÀ
¡¡¹Ã»Ò±àÄÌ»»40¾¡¤ò¸Ø¤ëÌ¾¾¤Ç¡¢20Ç¯11·î¤ËÂ¾³¦¤·¤¿¾ïÁí³Ø±¡¸µ´ÆÆÄ¤ÎÌÚÆâ¹¬ÃË»á¤ò´§¤·¤¿¡ÖÂè13²óÌÚÆâ¹¬ÃË´ú¾¯Ç¯ÌîµåÂç²ñ¡×Âè2Æü¤Ï7Æü¡¢°ñ¾ë¸©Î¶¥±ºê»Ô¤ÎTOKIWA¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÎ¶¥±ºê¤Ê¤É¤Ç3²óÀï¡¢½à¡¹·è¾¡12»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¾ïÈØÆð¼°Ìîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¡£3ÀïÏ¢Â³2·åÆÀÅÀ¤ÎÃÝ±à¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥º¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¡¦°ñ¾ë¤Î3¥Á¡¼¥à¤Èºë¶Ì¸©µÈÀî»Ô¤ÎµÈÀî¥¦¥£¥ó¥°¥¹¤¬¥Ù¥¹¥È4¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤Ï13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡þÂè13²óÌÚÆâ¹¬ÃË´ú¾¯Ç¯ÌîµåÂç²ñÂè2Æü»î¹ç·ë²Ì¡Ê7Æü¡¡TOKIWA¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÎ¶¥±ºê¤Û¤«¡Ë
¡¡¢¦3²óÀï
ÃÝ±à¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥º¡¡10¡½0¡¡ÆîÀîºê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥í¡¼
ÆîÁêÇÏÌîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡¡11¡½1¡¡Á°²Ï¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¼¥º
Î¶¥±ºê¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¥º¡¡13¡½0¡¡¹ÓÀî²¥µ¥Ë¡¼¥º¡¦¿¿Æé¥Í¥¯¥µ¥¹¹çÆ±
µÈÀî¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡¡8¡½1¡¡¿·Íøº¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹
I¡ùspirits¡¡10¡½0¡¡¤ß¤º¤Ìî¥·¥Æ¥£¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º
¾ïÈØÆð¼°Ìîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡¡6¡½0¡¡¤«¤ï¤ÁÌîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄK¡½Soks
ÅÔÏÂÆîÌîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡¡12¡½6¡¡½ÕÆü³Ø±à¾¯Ç¯Ìîµå¥¯¥é¥Ö
¿å¸Í¥ì¥¤¥º¡¡9¡½2¡¡Æ£Âå¥é¥Ã¥¡¼¥º
¡¡¢¦½à¡¹·è¾¡
ÃÝ±à¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥º¡¡16¡½1¡¡ÆîÁêÇÏÌîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ
µÈÀî¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡¡11¡½4¡¡Î¶¥±ºê¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¥º
I¡ùspirits¡¡5¡½2¡¡¾ïÈØÆð¼°Ìîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ
ÅÔÏÂÆîÌîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡¡9¡½4¡¡¿å¸Í¥ì¥¤¥º