²Ö²¦¡Ö¥¥å¥ì¥ë¡×¤«¤éÆü¾Æ¤±»ß¤á¤ÈÈþÍÆ±Õ¤Î¿·¾¦ÉÊÈ¯Çä¤Ø¡Ä¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½À°¤¨¤ë¿·À®Ê¬ÇÛ¹ç¡¢³¤³°Å¸³«¤ò²ÃÂ®
¡¡²Ö²¦¤ÏÉÒ´¶È©ÍÑ¤Î²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¥å¥ì¥ë¡×¤«¤é¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤ÈÈþÍÆ±Õ¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò£²£°£²£¶Ç¯£²¡Á£³·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤òÀ°¤¨¤ë¿·À®Ê¬¤Ê¤É¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¯»ç³°ÀþÎÌ¤âÂ¿¤¤¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ç¤âÈÎÇä¤·¡¢³¤³°Å¸³«¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡£
¡¡Æü¾Æ¤±»ß¤á¡Ö½á¿»ÊÝ¼¾¡¡¥¹¥¥ó¥ê¥Ú¥¢£Õ£Ö¥»¥é¥à¡×¡Ê»²¹Í¾®Çä²Á³ÊÀÇ¹þ¤ß£²£²£°£°±ß¡Ë¤ò£²·î¤Ë¡¢ÈþÍÆ±Õ¡Ö½á¿»ÊÝ¼¾¡¡³ÑÁØ¿¼Éô¥Ð¥ê¥¢ÈþÍÆ±Õ¡×¡ÊÆ±£´£¹£µ£°±ß¡Ë¤Ï£³·î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹ñÆâ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç¤â½ç¼¡¡¢ÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡È©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë±ê¾É¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¿·¾¦ÉÊ¤ÎÆü¾Æ¤±»ß¤á¤Ï¡¢²Ö²¦ÆÈ¼«¤Î¥»¥é¥ß¥Éµ¡Ç½À®Ê¬¤Ç¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ÎÆ¯¤¤òÊä¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÈùºÙ¤Ê»ç³°Àþ¥«¥Ã¥ÈÀ®Ê¬¤òÊñ¤ó¤À¥»¥é¥à¥«¥×¥»¥ë¤ÇÈ©¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¡£ÈþÍÆ±Õ¤Ï¡¢¤Ò¤ê¤Ò¤ê¤È¤·¤¿ÃÎ³Ð²áÉÒ¾É¾õ¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ®Ê¬¤ò½é¤á¤ÆÇÛ¹ç¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾¦ÉÊ¤ÎÅêÆþ¤Ç¡Ö¥¥å¥ì¥ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇä¾å¹â¤ò£²£·Ç¯¤Ë£²£´Ç¯Èæ¤Ç£±¡¦£³ÇÜ¤Ë¡¢£´³äÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿³¤³°ÈæÎ¨¤Ï£µ³ä¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë·×²è¤À¡£
¡¡ÉÒ´¶È©ÍÑ¤Î²½¾ÑÉÊ»Ô¾ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢Á´ÂÎ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥å¥ì¥ë¤Ï¹ñÆâ¤ÇÌó£³³ä¤Î¥·¥§¥¢¡ÊÀêÍÎ¨¡Ë¤òÀê¤á¤ë¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡£