Ž¢¾å»Ê¤È¥¦¥Þ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤Ž£¤ÏÈó¾ï¤Ë¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊÌäÂê¡ÄÁêÀ¤Î°¤µ¤òÃ²¤¯¼Ò°÷¤Ë»º¶È°å¤¬Åê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ëµæ¶Ë¤Î¼ÁÌä
¢£¤É¤Á¤é¤«¤¬¼¤á¤Ê¤¤¸Â¤êÂ³¤¯¥¹¥È¥ì¥¹
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢»º¶È°å¤ÎÉð¿À¤Ç¤¹¡£1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ»º¶È°åÌÌÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¤è¤¯»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÝÂê¤¬¡¢¾å»Ê¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Î´é¤ò¸«¤ë¤ÈÍ«Ýµ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¾å»Ê¤È¤Ï¥¦¥Þ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö»Å»ö¤Î°ÕÍß¤¬ºï¤¬¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÊ¤¨¤ò»ä¤ÏÇ¯ÃæÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤é¤«¤Ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¾å¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÁêÀ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤òÁÊ¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¾å¼ê¤ËÂÐ½è¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬¼¤á¤Ê¤¤¸Â¤êÂ³¤¯¡¢½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
º£·î¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¡¢¾å»Ê¡¦Éô²¼´Ö¤ÎÁêÀÌäÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç»º¶È°åÌÌÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¾å»Ê¤Î¤»¤¤¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¡×
»ä¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÅ¬±þ¾ã³²¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤ÆµÙ¿¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢30ºÐ¤ÎÃËÀ¼Ò°÷A¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£µÙ¿¦³«»Ï¸å½é¤á¤Æ¤Î»º¶È°åÌÌÃÌ¤ÇÈà¤Ï¡¢¤³¤Î1¥«·î´Ö¡¢ÉÔ°Â¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾É¾õ¤ÈÉÔÌ²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ï¡¢4Ç¯Á°¤ËÆþ¼Ò¡¢2Ç¯Á°¤ËÉô½ð°ÛÆ°¡¢È¾Ç¯Á°¤«¤éº£¤Î¾å»Ê¤Î²¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ÌÌÃÌÃæ¡¢ÄÌ±¡¾õ¶·¤äÆâÉþÌôÅù¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ä¤Î¼ÁÌä¤Ë¤ÏÅú¤¨¤º¡¢¡Ö¾å»Ê¤Î¤»¤¤¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤¦¡Ê¤¢¤Î¾å»Ê¤È¤Ï¡ËÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¼ÒÆâ°ÛÆ°¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈà¤ÏÁÊ¤¨Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ç¼ÂÎÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤Î°ÛÆ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÛÆ°¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¿·¤·¤¤Éô½ð¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â´èÄ¥¤ê¡¢¤À¤ó¤À¤ó´·¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¡¢º£¤Î¾å»Ê¤¬¤¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤¿¡£¾å»Ê¤Î¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÛÆ°¤Ï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¾õ¶·¤¬°²½¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¾å»Ê¤Î»Ø¼¨¤ÏÀïÎ¬Åª¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ä¤âÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤Ç¾å»Ê¤ËÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ï¾å»Ê¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾å»Ê¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¶ÈÌ³¤âÁ´¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´¶¤¸¤ë¡£»Å»ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡Âè¤ËÄ«¤ÎÉÔ°Â¡¢²ñ¼Ò¤Ç¤Î²á¸ÆµÛÅù¤Î¾É¾õ¤¬½Ð»Ï¤á¡¢¿çÌ²¤Ï°²½¡¢¤³¤Î3½µ´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Å¬±þ¾ã³²¤ÇµÙ¿¦¤È¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤¬½Ð¤¿¡£ÆâÉþÌô¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¿ÊÊâ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤»º¶È°åÌÌÃÌ
»ä¤Ï¤³¤Î²ñ¼Ò¤Î»º¶È°å¤È¤·¤Æ¡¢A¤µ¤ó¤È¤ÏËè·îÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¾¯¤·¾É¾õ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Éü¿¦¤Þ¤Ç¤ËÈà¤Ë¡¢µÙ¿¦¤Ë»ê¤Ã¤¿²áÄø¤ä¸¶°ø¤ÎÊ¬ÀÏ¤È¡¢º£¸å¤ÎÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëè²ó»º¶È°åÌÌÃÌ¤ÇA¤µ¤ó¤Ï¾å»Ê¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò½Ò¤Ù¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é°ÛÆ°¤Ç¤¤ë¤«¤Î¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¤½Ð¤»¤º¤Ë¿ô¥«·î¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÙ¿¦¤·¤Æ3¥«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢¤Þ¤À¿çÌ²¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿çÌ²Æ³ÆþºÞ¤ÎÆâÉþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ç¼£°å¤Ë¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¸¶°ø¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤É¤¦¤·¤ÆÌô¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÊÖ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¢£°ÛÆ°¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤êÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡Ä
»º¶È°åÌÌÃÌ¤ÎÃæ¤Ç»ä¤Ï¡¢µÙ¿¦Ãæ¤Ï²ñ¼Ò¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¸«¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¿¦¾ì¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢°ÛÆ°´õË¾¤ò²ñ¼Ò¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤â¡Ö¤Þ¤º¤Ï¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÊÖ»ö¤·¤«¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢º£¤Ï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢A¤µ¤ó¤Ï»ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï²ñ¼Ò¤È¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¿Í»ö¤«¤é¤Î¾ðÊó¤Ç¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤ê¡¢°ÛÆ°¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é°ìÅÙ¿Í»ö¤È¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¼¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£È¾Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ä¤È¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¡¢µÙ¿¦Ãæ¤Ê¤Î¤Ë°ÛÆ°´õË¾¤Ç¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¾å»Ê¤Î°¸ý¤ò¸À¤¤¤Õ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁØ¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¤³¤Î¾å»Ê¤Î´ÉÍýÇ½ÎÏ¤Ë²ûµ¿Åª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¼¡Âè¤Ë¤³¤Î¾å»Ê¤Ø¤ÏÆ±¾ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÙ¿¦¤·¤Æ¼Â²È¤Ë¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ï¡¢¾É¾õ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ï¤Û¤ÜÌäÂê¤Ê¤¯Á÷¤ì¤Æ¤¤¤ëA¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÉü¿¦¤ÎÏÃ¤Ï¼ç¼£°å¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¼«Á³Âà¿¦¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢»º¶È°å¤Î»ä¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿¦¾ì¤ÎÂÐ¿Í´Ø·¸¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¡Ö¾å»Ê¡×¤ÏÄêÈÖ
Æ¯¤¯¿Í¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿¦¾ì¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤Î¾å°Ì¤Ë¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¡¢»Å»ö¤ÎÎÌ¤ä¼Á¡Ê»Å»öÎÌ¤ä¶ÈÌ³Éé²Ù¡Ë¡¢»Å»ö¤Î¼ºÇÔ¤äÀÕÇ¤¤ÎÈ¯À¸¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï1°Ì¤¬¡Ö»Å»ö¤ÎÎÌ¡×¡¢2°Ì¤¬¡Ö»Å»ö¤Î¼ºÇÔ¡¢ÀÕÇ¤¤ÎÈ¯À¸Åù¡×¡¢3°Ì¤¬¡Ö»Å»ö¤Î¼Á¡×¡¢4°Ì¤¬¡ÖÂÐ¿Í´Ø·¸¡×¤Ç¤·¤¿¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÎáÏÂ6Ç¯¡¡Ï«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸Ä´ºº¡Ê¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ë¡×¡Ë¡£
»ä¤Î»º¶È°å·Ð¸³¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¿¦¾ì¤ÎÂÐ¿Í´Ø·¸¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Ï¡¢¾å»Ê¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤¬¾å»Ê¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¡¢»ä¤Ï¶Ã¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾å»Ê¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¸¶°ø¤È¤·¤¿Å¬±þ¾ã³²¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢1¡Á2¥«·î´Ö²ñ¼Ò¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êËÜ¿Í¤Î¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¿È¤È¤â¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤¹¤°¤ËÉü¿¦¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸¿¦¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ê¸¶°ø¤ÎÊ¬ÀÏ¡¢º£¸å¤ÎÂÐ½èË¡¤äÍ½ËÉºö¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡Ë¤ò»Ï¤á¤Æ¤â¤é¤¤¡¢½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤éÉü¿¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Èæ³ÓÅª¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Â¾¿Í¤Ï»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤
¿¦¾ì¤ÏÃçÎÉ¤·¥°¥ë¡¼¥×¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ëÆÃÄê¤ÎÌÜÉ¸¡Ê¶ÈÌ³ÌÜÉ¸¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿Âç¿Í¤Î½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£Ç¯Îðº¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í¤È¤âÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÌò¿¦¤äÌò³äÅù¤¬³Æ¼«¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¥¹¥à¡¼¥¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¾×ÆÍ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¦¾ì¤ÏÃçÎÉ¤·¥°¥ë¡¼¥×¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤ê¡¢¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤Î¸ÀÆ°¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢µ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â½ý¤Ä¤¯¤Î¤â¼«Ê¬¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤ÏÌµ¼«³Ð¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Âà¿¦¤«°ÛÆ°¤ò¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤½¤Î½¸ÃÄ¤Ç¤ÎÀ¸³è¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥¹¥È¥ì¥¹¤âÂ³¤¤Þ¤¹¡£
Ëº¤ì¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Ï¡Ê¼«Ê¬¤¬Ë¾¤à¤è¤¦¤Ë¤Ï¡ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂÎÄ´¤Î°¤¤»þ¤Ï¡¢µÙ¿¦¤Ë»ê¤ë¼«Ê¬¤Î¾É¾õ¤ÎÊÑ²½¤ä¸¶°ø¤ò¹Í¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¾É¾õ¤¬°²½¤·Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤ËÉü¿¦¸å¤ÎÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢Á°¸þ¤¤Ë·úÀßÅª¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ï¿çÌ²¤¬°ÂÄê¤·¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤¬¤Û¤ÜÌäÂê¤Ê¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè·î¤Î»º¶È°åÌÌÃÌ¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÂÔ¤Á¡¢¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼¾å»Ê¤Ï¡Öº£¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë
¤È¤³¤í¤¬A¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢È¾Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¾å»Ê¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬ËÜ¿Í¤Î¸ý¤«¤é°î¤ì½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤é¡¢°ÊÁ°¾å»Ê¤Î¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤«¤éÌµÍý¤À¤È»×¤¦¡¢º£¸å¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤³¤È¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤ÎÊÖ»ö¤Ç¤·¤¿¡£Ìô¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
8¥«·î¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢»º¶È°åÌÌÃÌ¤ÇA¤µ¤ó¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¤¬¤É¤³¤«¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°²ñ¼Ò¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¸å¤Ç¿Í»ö¤«¤éÅÁ¤¨¤ë¤ÈÊÖ»ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾å»Ê¤¬¾º¿Ê¤·¤¿¤ÈÃÎ¤ê¡¢ÉÔÌ²¤äÆ°Ø©¤Î¾É¾õ¤¬°²½¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤¬º£¸å¤è¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ÏÀµÄ¾»ä¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¾É¾õ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¤¡¢»ä¤¬A¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¼ÁÌä¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤Î¾å»Ê¤¬¼ÒÆâ¤ÇÄ¹Ç¯¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¾º¿Ê¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤«¡£Â¾¤Î¿Í¤Ï¤½¤Î¾å»Ê¤ò¤É¤Î¤è¤¦É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¡¢¤½¤Îº¬µò¤Ï¡©¡×¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬A¤µ¤ó¤Ë¤³¤Î¼ÁÌä¤òÅê¤²³Ý¤±¤¿¤¤ÍýÍ³¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤á¤Ï¡¢¾å»Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¾ðÅªÌäÂê¤«¤é°ìÃ¶Î¥¤ì¡¢¾å»Ê¤ÎÌò³ä¤ä¹ÔÆ°¤òµÒ´ÑÅª¤ËÉ¾²Á¤·Ä¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç¾å»Ê¤¬¾å»Ê¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢É¬¤º¡¢¾å»Ê¤È¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤¬É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥¦¥Þ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÆ¬¤´¤Ê¤·¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÅÙ¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éü¿¦¸å¤Î¾å»Ê¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¡ÊÊóÏ¢Áê¤äÀ®²Ì¤Î¸«¤»ÊýÅù¡Ë¤¬²¿¤«¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿2¤Ä¤á¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¾¿Í¡¿²ñ¼Ò¤Ï¼«Ê¬¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤«A¤µ¤ó¤Ë¤³¤Î¼ÁÌä¤ò¤Ç¤¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Àº¿À¼À´µ¤Ç¤ÎÏ«ºÒÀÁµá·ï¿ô¤ÏÁý²ÃÃæ
¸üÏ«¾Ê¤¬¤Þ¤È¤á¤¿ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ö²áÏ«»àÅùÂÐºöÇò½ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë»Å»ö¤¬¸¶°ø¤ÇÀº¿À¼À´µ¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤È¤·¤ÆÏ«ºÒÀÁµá¤·¤¿¿Í¤Ï3780¿Í¡¢Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1055¿Í¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â²áµîºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£ÀÁµá·ï¿ô¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢2010Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÌó3ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤ËÉô²¼¤È¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾å»Ê¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤â»º¶È°åÌÌÃÌ¤Ç¤Ï·Ð¸³¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÇ¯¾åÉô²¼¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¡Ê¡ÖºÇ½é¤Ï¼ã¤¤»Ò¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¥Ù¥Æ¥é¥óÇ¯¾åÉô²¼¤Î¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Å¾¿¦ÁÈ30Âå½÷À¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¡Ë¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
----------
Éð¿À ·òÇ·¡Ê¤¿¤±¤¬¤ß¡¦¤±¤ó¤¸¡Ë
°å»Õ
°å³ØÇî»Î¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡£¥É¥¤¥Ä¶ä¹Ô¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¢BNP¥Ñ¥ê¥Ð¡¢¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¥º¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡¢BMW¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥¨¥ê¥¯¥½¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥Æ¥ó¥×¥ëÂç³ØÆüËÜ¹»¡¢¥¢¥É¥Ó¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥Æ¥¹¥é¡¢S&P¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¼ê³°»ñ·Ï´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ç¯´Ö1000·ï°Ê¾å¤Î·ò¹¯ÁêÃÌ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÁêÃÌ¤ò¼Â»Ü¡£Æ¯¤¯¿Í¤Î¡Ö¤³¤³¤í¤È¤«¤é¤À¡×¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò¼êÅÁ¤¦¡£2014Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¶¨²ñ¤òÀßÎ©¤·¡¢¡ÖÉÔ°Â¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¾å¼ê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¡×¡¢¡ÖÍî¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¼êË¡¡×¤Ê¤É¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¿¦¾ì¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾Ã¤¨¤ë ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤ä¡ØÉÔ°Â¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë7¤Ä¤Î½¬´·¡Ù¡Ø³°»ñ·Ï¥¨¥ê¡¼¥È1Ëü¿Í¤ò¤ß¤Æ¤¤¿»º¶È°å¤¬¶µ¤¨¤ë ¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¶¯¤¤¿Í¤Î½¬´·¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£Æ¯¤¯¿Í¤Î¥³¥³¥í¤È¥«¥é¥À¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÌµÎÁAI¥Á¥ã¥Ã¥ÈÁêÃÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö»º¶È°åDrT¡×¤ò±¿±Ä¡£
----------
¡Ê°å»Õ Éð¿À ·òÇ·¡Ë