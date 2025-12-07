ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¡¢¡Ö2025 AAA¡×¤ÇÂç¾Þ´Þ¤à¡È5´§¡É¤Ëµ±¤¯¡Ö²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¹¬¤»¤Ê1Ç¯¡×
ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤¬¡¢¼ø¾Þ¼°¡Ö2025 AAA¡×¤Ç¡È5´§¡É¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÄ¦¹ï¤«¤È¡Ä¡×¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ë²£´é
µî¤ë12·î6Æü¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤Ï¹âÍº¡Ê¥«¥ª¥·¥å¥ó¡Ë¹ñ²ÈÂÎ°é¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025 Asia Artist Awards¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö2025 AAA¡×¡Ë¤Ç¥¢¥¸¥¢¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡¢¥Ù¥¹¥È¥«¥Ã¥×¥ë¾Þ¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¡¢10¼þÇ¯¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¾Þ¡¢¤½¤·¤ÆÂç¾Þ¤Ç¤¢¤ëº£Ç¯¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
Netflix¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡Ù¤ÈJTBC¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥Ã¥É¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿ºÌ¤Ê±éµ»ÎÏ¤ÈÉý¹¤¤ÊÑ¿È¤ò¸«¤»¤¿Èà¤Ï¡¢¡Ö2025 AAA¡×¤Ç¤Ê¤ó¤È5¤Ä¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ºÆ¤Ó¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤Ï¡¢¡ÖÎÉ¤¤ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ö¤á¤È´¶Æ°¡¢²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¾ï¤ËºîÉÊ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤â¤³¤Î´î¤Ó¤ò¤È¤â¤Ë¤ï¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Öº£¸å¤âÂ¿ÍÍ¤Ê±éµ»¤ÈÁÇÅ¨¤Ê»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤Ï¸½ºß¡¢±Ç²è¡ØÌ´Í·Åí¸»¿Þ¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤ò»£±ÆÃæ¤À¡£
¡þ¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1993Ç¯6·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾Æ±¤¸¡£2011Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2015Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¡Á±þÅú¤»¤è1988¡Á¡Ù¤äÍâÇ¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø±À¤¬ÉÁ¤¤¤¿·îÌÀ¤«¤ê¡Ù¤Ê¤É¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢°ìÌö¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Ë¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥Ø¥®¥ç¤È¶¦¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤Ç®¤¤¿Íµ¤¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¡£¹¥ÀÄÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¿Í´Ö¥Ý¥«¥ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£2022Ç¯4·î¤ËÊ¼ÌòµÁÌ³¤ò½ª¤¨¤Æ½üÂâ¤·¤¿¡£