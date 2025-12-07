¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÃæÂ¼ÍªÊ¿¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎËâµå¤Î¤¹¤´¤µ¤ò¾Ú¸À¡¡¡Ö¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤Ã¤È¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÃæÂ¼ÍªÊ¿Êá¼ê¤ÈÄ¹²¬½¨¼ùÆâÌî¼ê¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°åÎÅµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢£²£³Ç¯¤Î£×£Â£Ã·è¾¡¤ÎÊÆ¹ñÀï¤Ç½é¤á¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¡¦¥È¥é¥¦¥È¤«¤é¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÁ°²ó¡¢½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤«¤±¤¬¤¤¤Î¤Ê¤¤·Ð¸³¡¢ºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ì²ó¡¢¤¢¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤òÊá¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥¦¥È¤¬°ì½Ö¤Ô¤¯¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥È¥é¥¦¥È¤ÎÊý¤Ëµå¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¹¥ê¡¼¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼µ¤Ì£¤«¤éÅê¤²¤ë¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï³Î¤«¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤Ã¤È¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈËâµå¤Î¤¹¤´¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼Íª¤Ï£±£±·î¤Î´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£×£Â£Ã¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍÎÏ¸õÊä¡£ÂçÃ«¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½Ð¾ì¤òÀµ¼°É½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÂÇ¼ÔÀìÇ°¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÅÐÈÄ¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£