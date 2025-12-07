À¸¸«°¦ÎÜ¡¢¤«¤Ä¤ÆÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¿¦¶È¡ÖÊì¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¡×¤Î¤Á¤Ë½÷Í¥»Ö¤¹¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÈÁ´Íî¤Á¡É
¡¡¡Ö¤á¤ë¤ë¡×¤³¤È½÷Í¥¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¡Ê23¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£°Õ³°¤Ê·ÐÎò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2018Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿²Î¼ê¡¦°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿Êì¤Î´«¤á¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦À¸¸«¡£¡ÖÊì¤¬¤É¤¦¤Ë¤«¡¢°Â¼¼¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È2012Ç¯¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤ÎÍÜÀ®½ê¤ËÆþ½ê¤·¤¿¡£
¡¡14Ç¯¡Ö¥Ë¥³¡ù¥×¥Á¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ö¸µ¡¹¤Ï¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÇÐÍ¥¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡£½÷Í¥¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¡¢¤Ò¤½¤«¤ËÇÐÍ¥¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬·ë²Ì¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë²¿¤â¼õ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÍî¤ÁÂ³¤±¤ëËèÆü¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡Ö¡Ø¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤É¤¦¡©¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤ì¤¬½é¤á¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼õ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¡È¼«Ê¬¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ª¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£