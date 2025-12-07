¡ÚB¥ê¡¼¥°¡ÛÂçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤ÎÏ¢¾¡3¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡¡½øÈ×¥ê¡¼¥É¤â¸åÈ¾¼ºÂ®¡¡Æ£ÅÄHC¡ÖÀ®½ÏÅÙ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þB¥ê¡¼¥°2025¡½26¥·¡¼¥º¥ó¡¡B1Âè12ÀáGAME2¡¡Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ68¡½93¥¢¥ë¥Æ¥£¡¼¥êÀéÍÕ¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥ê¡¼¥ÊÉñ½§¡Ë
¡¡Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤ÎÏ¢¾¡¤Ï3¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£1Q¤³¤½21¡½16¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤¬¡¢2Q¤ËµÕÅ¾¤òµö¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¤Ï°ìÊýÅª¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Æ¤Ð¾¡Î¨5³ä¤È¤Ê¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï9¾¡11ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç8ËÜ·è¤á¤¿¤¬¡¢ÁÀ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ï34ËÜ¤ÇÀ®¸ùÎ¨¤¬23¡¦5¡ó¡£17ËÜÃæ9ËÜ¤ò·è¤á¤¿¡ÊÀ®¸ùÎ¨52¡¦9¡ó¡Ë¥¢¥ë¥Æ¥£¡¼¥êÀéÍÕ¤È¤Ï·èÄêÎ¨¤ÇÂç¤¤Êº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ¹°µ±¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê39¡Ë¤Ï¡Ö2Æü´Ö¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬º£¤ÎB¥ê¡¼¥°¤ÎÎÏ´Ø·¸¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤È¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤â´¶¤¸¤¿¡£¥·¥å¡¼¥È¤ÏÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤À¤«¤éÉé¤±¤¿¤è¤Í¤Ç¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤ËÁí¹çÅª¤Ë¥Á¡¼¥àÎÏ¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¡¡