¥Ù¥Ã¥¡¼¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡× É×¡¦ÊÒ²¬ÊÝ¹¬»á¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿³«Àß¤ò¡È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¡É¤ËÊó¹ð
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ù¥Ã¥¡¼¡Ê41¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¸µÌîµåÁª¼ê¡¦¸½ºß¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄU15¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÊÒ²¬ÊÝ¹¬»á¡Ê42¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥À¥ó¥Ê¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡ª¡×¡È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¡É¤ËÉ×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿³«Àß¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥Ù¥Ã¥¡¼
¡¡¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÊÒ²¬¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÌîµå¤¬Âç¹¥¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ À¶¤1¥Õ¥©¥í¡¼¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É×ÉØÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤´¼ç¿ÍÍÍ¤Ç¤Ï!!!¡×¡Ö¥À¥ó¥Ê¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡ª¡×¡Ö¥¢¥Ä¤¤¡Á¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï2019Ç¯1·î¤Ë·ëº§¡£20Ç¯3·î¤ËÂè1»Ò¡¢21Ç¯¤Î½Õº¢¤ËÂè2»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÊÀÊÌ¤ª¤è¤Ó½Ð»ºÆü¤ÏÈó¸øÉ½¡Ë¡£
